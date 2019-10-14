۳ پروژه هلال احمر طبس نیازمند اعتبار/احداث ۲ پایگاه امداد و نجات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار ویژه طبس بیان کرد: شهرستان طبس به لحاظ موقعیت جغرافیایی، حوادث طبیعی و جاده ها شرایط ویژه ای دارد و می طلبد تمام مسئولان در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با بحران تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان طبس طی چند سال گذشته در زمینه تجهیز خودروهای نجات و پایگاه های امداد و نجات مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار کرد: علی رغم اقدامات انجام شده در حوزه جاده ای کمبودهای جدی احساس می شود.

شهریاری با اشاره به اختصاص یک دستگاه خودرو نجات به شهرستان طبس بیان کرد: همچنین دو پایگاه امداد و نجات در شهرستان طبس احداث خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به پروژه های عمرانی طبس بیان کرد: سه پروژه شامل سوله امدادی با هزار و 447 متر، سوله دیهوک و احداث پایگاه در نایبند در دست انجام بوده که نیازمند مساعدت است.

وی با اشاره به پروژه سوله امدادی شهر طبس بیان کرد: سال گذشته بخشی از اسکلت آن خریداری و تهیه شده اما اعتبارات پاسخگو نبود.

شهریاری با بیان اینکه با توجه به موقعیت شهرستان طبس احداث این پروژه ها از اولویت هایی بوده که نیازمند توجه و همکاری است، افزود: در سال جاری اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان از محل فرمانداری برای سوله امدادی طبس پیش بینی شده اما هنوز تخصیص نیافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به جایگاه هلال احمر به عنوان یک نهاد غیر دولتی و خیریه، نیازمند حمایت افراد خیر و توانمند هستیم.

وی بیان کرد: هلال احمر در زمان وقوع بحران حرف اول را می زند اما بعد از بحران نیاز است خسارت های وارده به تجهیزات هلال جبران شود.

فرماندار ویژه طبس هم در این دیدار با اشاره به شرایط جغرافیایی طبس بیان کرد: پهناور بودن عرصه های طبس، شهرستان را از دیگر نقاط متفاوت کرده که باید به صورت ویژه معرفی شود.

فلاحی با ابراز خرسندی از تلاش شبانه روزی نیروهای هلال احمر در طبس بیان کرد: گرمای بالای 45 درجه هوا شرایط فعالیت در شهرستان را سخت می کند اما نیروهای هلال احمر همواره در حوادث آماده هستند.

وی با اشاره به فعالیت کاروان نذر آب در طبس بیان کرد: حضور این افراد در نقاط محروم طبس باعث دلگرمی و امید روستاییان شده که باید حمایت شوند.

فلاحی بیان کرد: حوادث رخ داده در شمال شهر طبس شرایط امدارسانی را سخت می کند که این امر باید در جانمایی پایگاه امداد و نجات مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری جمعیت هلال احمر شهرستان ویژه تر دیده خواهد شد، افزود: امید است با همکاری دستگاه های متولی بتوانیم پروژه ها نیمه تمام هلال احمر در طبس را به اتمام برسانیم.

فلاحی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی طبس نیازمند تجهیزات امدادی بیشتری است، اظهار کرد: افزایش نیروهای امدادی، خودروهای نجات و سایر تجهیزات در کاهش تلفات حوادث نقش بسزایی دارد.

گفتنی است در جریان این سفر مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از پایگاه امداد و نجات بین شهری مسجد شکر این شهرستان بازدید کرد.