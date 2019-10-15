افزوده شدن فناوری واقعیت مجازی به شبیه ساز پرواز مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، مایکروسافت در اوائل سال جاری میلادی از عرضه شبیه ساز پرواز جدید خود برای استفاده در ویندوز ده و کنسول بازی ایکس باکس خبر داده بود. برنامه یادشده مبتنی بر استفاده از تصاویر هوایی نقشه های جستجوگر بینگ مایکروسافت بادقت و وضوح بسیار بالاست.

همچنین مایکروسافت در شبیه ساز پرواز جدید خود از فناوری هوش مصنوعی جدیدی استفاده می کند که حس سه بعدی بودن نقشه ها و تصاویر را در کاربر القا می کند. این شرکت برای افزایش دقت هوش مصنوعی خود از تصاویر و اطلاعات ذخیره شده در سرویس کلود آزور استفاده کرده است.

مایکروسافت مدعی است این شبیه ساز پرواز تا بدان حد دقیق است که می توان از آن برای تعلیم و آموزش واقعی پرواز با هواپیما بهره گرفت، زیرا در طراحی آن تمامی قواعد پرواز واقعی اعمال شده است. افزوده شدن دقیق جاده ها، رودخانه ها و حتی جاده ها به نقشه های شبیه ساز یادشده هم از جمله دیگر مزایای آن محسوب می شود.

به گفته این شرکت با استفاده از شبیه ساز پرواز مایکروسافت می توان نقشه کل جهان را از بالا مشاهده کرد و از آن برای آموزش جغرافیا نیز بهره گرفت.