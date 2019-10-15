به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد اربعین استان همدان با تسلیت ایام اربعین حسینی و بیان اینکه پیاده روی اربعین یک ویژگی خاص دارد و حرکت عظیم و منحصر به فردی در دنیاست، گفت: مهمترین ویژگی این راهپیمایی عشق و علاقه و معنویت است به طوری که عشق به آرمان های والای انسانی و حریت و آزادگی و همه ارزش‌هایی که به لطف خدا و دین اسلام و مکتب تشیع در جامعه رواج یافته را به نمایش می گذارد.

استاندار همدان با بیان اینکه موج عظیمی از علاقمندان به این ارزش ها را در پیاده روی اربعین می‌بینیم که بخشی از آن در قالب پیاده روی اربعین به نمایش می‌گذارند، گفت: پیاده روی اربعین موجب بهت و تعجب دنیا شده است چرا که به واسطه آن همبستگی، وحدت و عشق به آرمان های والای انسانی توسط مسلمانان به نمایش در می آید.

وی با بیان اینکه آنهایی که خادم زوار اربعین هستند اجرشان محفوظ خواهد بود، اظهار داشت: مهمترین پیام پیاده روی اربعین وفاداری به آرمان‌های اسلام و نمایش قدرت جهان اسلام و تشیع است و در همین راستا باید برای هرچه بهتر برگزار شدن آن تلاش کنیم.

شاهرخی با بیان اینکه در میان مشتاقان شرکت در پیاده روی اربعین نقش مردم ایران با توجه به جمعیت شرکت‌کننده قابل توجه است، اظهار داشت: در استان همدان تمام دستگاه ها برای میزبانی و پذیرایی از زوار اربعین پای کار هستند و در سراسر کشور و خارج از مرزها نیز برای برگزاری شایسته این برنامه تلاش می‌شود.

ثبت نام ۷۰ هزار نفر از مردم استان همدان در سامانه سماح

وی با بیان اینکه تا امروز ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و داوطلب رسمی شرکت در این راهپیمایی بوده اند، گفت: ۷۰ هزار نفر از مردم استان همدان نیز در این سامانه ثبت نام کرده اند.

استاندار همدان با بیان اینکه در ۵ روز گذشته از زمان اجرای طرح اربعین در استان همدان حدود ۴ میلیون تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان همدان صورت گرفته که بخشی مربوط به پیاده روی اربعین است، اظهار داشت: از تمامی دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اجرایی که در موج رفت زوار پای کار بودند قدردانی می کنم.

شاهرخی با بیان اینکه وضعیت همدان در موج برگشت زوار خاص است، اظهار داشت: استان همدان با توجه به وظایف محوله درون استانی و خارج از استانی مسئول انتقال زائران برخی استانهای کشور است که در همین زمینه پایانه موقت سردار شهید حاجی بابایی در شهر مریانج برای استقبال از زوار آماده شده است.

وی با بیان اینکه پلیس راهور با توجه به عجله ای که برای بازگشت زائران وجود دارد باید نهایت دقت را در اعمال مقررات همراه با متانت داشته باشد، گفت: این خواسته کار پلیس را سخت تر می کند اما باید جاده ها را برای تردد زوار ایمن تر از قبل کنیم.

استاندار همدان با بیان اینکه پیشنهاد می شود وضعیت ثبت اتوبوس ها در پلیس راه صورت گیرد و پایانه مریانج به امور دیگری بپردازد، گفت: هدف تامین جان مردم است و نباید با انجام کار اشتباه ضریب خطر را بالا برد.

محل استقرار اضطراری زائران باید با همکاری عوامل دست اندرکار هماهنگ شده و مشکلات برطرف شود شاهرخی با بیان اینکه محل استقرار اضطراری زائران نیز باید با همکاری عوامل دست اندرکار هماهنگ شده و مشکلات برطرف شود، اظهار داشت: آمادگی بیشتر حوزه مراکز درمانی و امدادی مورد تاکید است و باید تا بدرقه آخرین زائر اربعین تلاش ها ادامه یابد.

وی از کمیته های مردمی و مسئولان موکب ها و ایستگاه های صلواتی قدردانی کرد و با بیان اینکه کمک های مردمی در این ایام قابل توجه است به طوری که بدون حضور مردم پیشرفت کار به این شکل ممکن نبود، گفت: از فردا به مدت یک هفته باید ۶ هزار اتوبوس را در پایانه مریانج بدرقه کنیم و کار سنگینی است.

استاندار همدان با بیان اینکه در موج رفت روزانه ۲۰۰ هزار نفر در ایستگاه‌های صلواتی استان همدان پذیرایی شدند، اظهار داشت: در مسیر برگشت روزانه برای 35 هزار نفر توسط آشپزخانه مرکزی غذا پخت می‌شود.

شاهرخی با بیان این که 33 دستگاه خودروی سبک و سنگین نیز برای انجام برخی کارها فعال شده است، اظهار داشت: در استان همدان ۸۱ ایستگاه صلواتی فعال شده و 3 ایستگاه در مرز مستقر است و ۱۶ ایستگاه نیز در عراق به زائران خدمات می‌دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز گفت: تمام اعضای ستاد اربعین استان همدان پای کار هستند و امور با همکاری مجموعه ها در حال انجام است.

مصطفی آزادبخت با بیان اینکه در برخی موارد دستگاه ها داوطلب اجرا امور بوده اند، گفت: کارها به نحو مطلوب انجام شده و برای استقبال از زائران آماده ایم.