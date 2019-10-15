فراخوان هفتمین جشنواره عکس خیام تمدید شد/ اهدای جایزه ویژه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، با توجه به درخواست شرکت کنندگانی که به دلیل اختلال در شبکه اینترنت در آخرین روز، موفق به ارسال آثار نشده بودند و همچنین به دلیل اضافه شدن جوایز ویژه تهران، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم به تمدید مهلت جشنواره تا ۲۹ مهر ۹۸ گرفت.

متقاضیانی که موفق به ارسال آثار خود نشده اند، می توانند در جشنواره ثبت نام کنند. همچنین عکاسانی که پیش از این آثارشان را ارسال کرده اند می توانند تا ۲۹ مهرماه ۹۸ عکس های خود را تغییر دهند.

هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس خیام در ۶ بخش با موضوع آزاد تک ‌رنگ، موضوع آزاد رنگی، موضوع شهر، موضوع خلاقه، موضوع گردشگری و موضوع مردم برگزار می‌شود.

همچنین با حمایت اسپانسرهای جشنواره، جوایز ویژه‌ای در ۳ بخش به بهترین عکس ها اهدا می شود.

۱-جایزه ویژه تهران: از بین بهترین عکس های با موضوع شهر تهران، خیابان خیام تهران و یا مجسمه خیام (ساخته استاد ابوالحسن صدیقی در پارک لاله تهران)

۲-جایزه بهترین عکس هوایی

۳-جایزه بهترین عکس نجوم

برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه متن کامل فراخوان، می توان به آدرس پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.Khayyam.Photo مراجعه کرد.

در هفتمین دوره جشنواره، در مجموع ۱۶۰۰ دلار جایزه نقدی به همراه نشان های، فیاپ، PSA، خیام و کمال الملک به برگزیدگان اهدا خواهد شد. همچنین همانند دوره‌های پیشین، کتاب نفیس جشنواره برای تمامی شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد. حتی شرکت‌کنندگانی که آثارشان در جشنواره پذیرفته نشده نیز کتاب را دریافت خواهند کرد.

هفتمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام دی ماه ۹۸ به دبیری علی سامعی (نماینده فیاپ در ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفت‌وگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس ـ وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می شود.