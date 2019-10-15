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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۰۲

در تلافی یارانه‌های داده شده توسط اروپا به ایرباس؛

چراغ سبز WTO به آمریکا برای اعمال تعرفه علیه کالاهای اروپایی

چراغ سبز WTO به آمریکا برای اعمال تعرفه علیه کالاهای اروپایی

سازمان تجارت جهانی رسما به آمریکا مجوز داد تا در عوض سوبسیدهای پرداخت شده توسط اروپا به ایرباس، بر واردات اروپا تا ارزش ۷.۵ میلیارد دلار تعرفه وضع کند. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سازمان تجارت جهانی رسما به آمریکا مجوز داد تا در عوض سوبسیدهای پرداخت شده توسط اروپا به ایرباس، بر واردات اروپا تا ارزش ۷.۵ میلیارد دلار تعرفه وضع کند. 

به این ترتیب واشنگتن حالا می‌تواند آزادانه اقداماتی تلافی‌جویانه بر علیه اتحادیه اروپا و کشورهای تولیدکننده ایرباس، یعنی فرانسه آلمان و اسپانیا، وضع کند. 

این مجوز پس از آن صادر می‌شود که آمریکا در پرونده شکایت خود از اتحادیه اروپا، بر سر پرداخت سوبسیدهای غیرقانونی به ایرباس، در سازمان تجارت جهانی پیروز شد. 

نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی، دنیس شی، در سخنانی گفت که واشنگتن همچنان راه‌حل مذاکره را ترجیح می‌دهد. البته این تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اتحادیه اروپا سوبسیدهای کنونی ایرباس را قطع کرده و تضمین کند که این سوبسیدها در آینده تحت عنوانی جدید، باز نخواهند گشت. 

کد مطلب 4747743

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