امضای چند توافق بین عربستان و روسیه/ قرارداد همکاری بلندمدت اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در طول دیدار رییسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، از عربستان سعودی، بیش از ۲۰ توافق بین ریاض و مسکو به امضا رسید.
از جمله این که دو طرف توافقی برای همکاری بلندمدت اوپک و تولیدکنندگان غیر اوپک، امضا کردند. در کنار این توافق دو طرف پروتکلی برای همکاری در بخش انرژی امضا کردند.
صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، شرکت صنایع پایه عربستان سعودی (سابیک) و گروه ایاسان، توافقی برای طراحی، ساخت و بهرهبرداری از یک کارخانه تولید متانول در منطقه آمور، در شرق دور روسیه، امضا کرند. طبق اعلام صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، قرار است این کارخانه سالانه ۲ میلیون تن تولید داشته باشد.
صندوق سرمایهگذاری روسیه به همراه صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان و گروه سرمایهگذاری آلمانی کگال، توافق کردند ۶۰۰ میلیون دلار در تاسیس شرکتی مشترک برای لیزینگ هواپیماهای مسافربری، هزینه کنند.
همچنین کریل دیمیتریف، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری روسیه (آردیآیاف) اعلام کرد که صندوق سرمایهگذاری عربستان (پیآیاف) قرار است ۳۰۰ میلیون دلار در شرکت «نفته ترنس سرویس»، که کار آن تولید ریل راه آهن در روسیه است، سرمایهگذاری کند.
آردیآیاف و پیآیاف به همراه بزرگترین شرکت نفتی جهان، آرامکو، توافقی برای خرید ۳۰.۷۶ درصد از سهام «نووومت»، که یکی از پیشتازان تولید تجهیزات حفاری نفتی زیر سطح آب در جهان است، امضا کردند.
همچنین عربستان و روسیه توافقاتی برای توسعه دوجانبه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی امضا کردند.
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