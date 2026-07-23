به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالنبی موسویفرد پنجشنبهشب در آئین آغاز خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه اظهار کرد: اقامه نماز اول وقت باید در مسیر پیادهروی اربعین مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: هنگام فرارسیدن وقت نماز، همه موکبداران، خادمان، مسئولان و زائران باید دست از فعالیت کشیده و نماز خود را در اول وقت اقامه کنند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به لزوم بازتاب مطالبه انتقام از دشمنان اسلام تصریح کرد: نصب تصویر رهبر شهید و شعار «نحنالمنتقمون» روی کولهپشتیهای زائران میتواند این مطالبه را در جریان راهپیمایی اربعین به یک پیام جهانی تبدیل کند.
موسویفرد با اشاره به سرمایهگذاری و تلاش موکبداران مردمی در مسیر چذابه گفت: موکبداران این مسیر هر سال خواستار افزایش تردد زائران از مرز چذابه هستند اما شمار زائران این پایانه در مقایسه با برخی مرزهای دیگر کمتر است.
وی بیان کرد: ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه افزایش تردد زائران از مرز چذابه فراهم شود تا آنان از ظرفیتها و خدمات موکبهای مستقر در این مسیر بهرهمند شوند.
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