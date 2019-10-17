به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه ویژه اربعین در مرز مهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور اظهار داشت: خوشبختانه روند تردد زوار در مرزهای چهاگارنه روان و آرام است.

وی گفت: تمامی عوامل انتظامی و امنیتی در راستای تامین امنیت زوار پای کار هستند، علاوه بر تامین امنیت خدمات رسانی و حل مشکلات زوار نیز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در مرزها بوده است.

فتحی زاده با اشاره به لزوم تعامل و همکاری با طرف عراقی برای بازگشت زوار، گفت: تا سه روز آینده حجم زیادی از زوار وارد کشور می شوند باید در آماده باش کامل قرار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تامین آب سرد برای زوار از مهمترین نیازهای مرز است، باید در این زمینه برای بازگشت زوار اقدام جدی شود.

رئیس قرارگاه اربعین ناجا گفت: باید امکانات به صورت ۲۴ ساعته در مرز مستقر باشد چون زائران خسته هستند و قطعا باید امکاناتی برای استراحت آنها فراهم شود.

وی گفت: عملیات های عمرانی برای توسعه زیرساخت ها منتهی به مرز مهران نباید متوقف نشود.

وی گفت: علاوه بر توسعه زیرساخت های کشور، توسعه زیرساخت های آن سوی مرز برای سال های آینده بسیار حائز اهمیت است.