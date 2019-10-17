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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۱

رئیس قرارگاه اربعین ناجا تاکید کرد:

لزوم تعامل و همکاری با طرف عراقی برای بازگشت زوار

لزوم تعامل و همکاری با طرف عراقی برای بازگشت زوار

ایلام - رئیس قرارگاه اربعین ناجا بر لزوم تعامل و همکاری با طرف عراقی برای بازگشت زوار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه ویژه اربعین در مرز مهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور اظهار داشت: خوشبختانه روند تردد زوار در مرزهای چهاگارنه روان و آرام است.

وی گفت: تمامی عوامل انتظامی و امنیتی در راستای تامین امنیت زوار پای کار هستند، علاوه بر تامین امنیت خدمات رسانی و حل مشکلات زوار نیز از دیگر اقدامات نیروی انتظامی در مرزها بوده است.

فتحی زاده با اشاره به لزوم تعامل و همکاری با طرف عراقی برای بازگشت زوار، گفت: تا سه روز آینده حجم زیادی از زوار وارد کشور می شوند باید در آماده باش کامل قرار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: تامین آب سرد برای زوار از مهمترین نیازهای مرز است، باید در این زمینه برای بازگشت زوار اقدام جدی شود.

رئیس قرارگاه اربعین ناجا گفت: باید امکانات به صورت ۲۴ ساعته در مرز مستقر باشد چون زائران خسته هستند و قطعا باید امکاناتی برای استراحت آنها فراهم شود.

وی گفت: عملیات های عمرانی برای توسعه زیرساخت ها منتهی به مرز  مهران نباید متوقف نشود.

وی گفت: علاوه بر توسعه زیرساخت های کشور، توسعه زیرساخت های آن سوی مرز برای سال های آینده بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 4749638

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