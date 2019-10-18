قیمت نفت برنت به بالای ۶۰ دلار بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، قیمتهای نفت در حالی رشد کرد که نگرانیها از کند شدن اقتصاد چین، به عنوان بزرگترین مصرفکننده نفت جهان، با انتشار دادههایی که نشان میداد تقاضای پالایشگاههای چین و آمریکا قدرتمند باقی مانده است، کاهش یافت.
تا ساعت ۱۳:۵۰ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۱۷ سنت یا ۰.۲۸ درصد رشد کرد تا به ۶۰.۰۸ دلار برسد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین آمریکا با ۳۶ سنت یا ۰.۶۷ درصد رشد، به ۵۴.۳۰ دلار رسید.
این در حالی اتفاق میافتد که امروز صبح پس از انتشار دادههایی که نشان میداد رشد سالانه اقتصاد چین در سه ماهه سوم به ۶ درصد کاهش یافته و میزان ذخایر نفت خام آمریکا ۹.۳ میلیون بشکه بالا رفته است، قیمت نفت با نگرانی از کاهش تقاضای این مصرفکنندههای بزرگ، افت کرده بود.
اما پس از این که طی گزارشی معلوم شد میزان مصرف نفت خام پالایشگاههای چین در ماه سپتامبر ۹.۴ درصد از لحاظ سالانه رشد کرده و گزارشها از آمریکا هم نشان داد که میزان ذخایر انبارهای بنزین افت کرده است، قیمت نفت دوباره بالا رفت.
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