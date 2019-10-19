فعالیت قطار شلمچه - خرمشهر به صورت رایگان برای انتقال زائران

عبدالکریم درویش زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به سرویس دهی شبانه روزی راه آهن به زائران اربعین حسینی در موکب برپا شده راه آهن اظهار کرد: قطار خط ریلی خرمشهر به شلمچه و بالعکس به منظور ارج گذاری به زائران حسینی از ۱۶ مهر ماه رایگان شد.

وی افزود: خوشبختانه استقبال خوبی از این رام قطار در مسیر رفت و برگشت از سوی زائران حسینی مشاهده شده و با ظرفیت کامل ۳۳۲ نفر فعال است.

مدیرکل راه آهن جنوب تصریح کرد: هر قطار در مسیر رفت و برگشت خط ریلی خرمشهر به شلمچه کار انتقال و جا به جایی بالغ بر ۷۰۰ نفر از زائران را انجام می دهد.

درویش زاده با اشاره به استقبال خوب زائران حسینی از ظرفیت خطوط ریلی برای جا به جایی بیان کرد: دو قطار نیز در خط ریلی مسیر اهواز ـ خرمشهر و بالعکس داریم که روزانه با ظرفیت کامل در تردد هستند.

وی در پایان گفت: تعداد رام قطار نیز در خطوط ریلی سراسری مشغول جا به جایی زائران حسینی از خوزستان به استان های مختلف هستند که آمار استفاده از این ظرفیت نیز بعد از ایام اربعین اعلام می شود.