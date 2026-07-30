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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

جابه‌جایی ۱۳۰ هزار زائر اربعین توسط راه‌آهن جنوب انجام شد

جابه‌جایی ۱۳۰ هزار زائر اربعین توسط راه‌آهن جنوب انجام شد

اهواز - از ابتدای طرح اربعین حسینی تا پایان روز هفتم مردادماه امسال در مجموع ۱۳۰ هزار و ۵۶۳ زائر از طریق ناوگان ریلی جابه‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار عملکرد اداره‌کل راه آهن جنوب در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵، این میزان جابه‌جایی با اجرای ۲۸۱ رام قطار به صورت رفت و برگشت محقق شده است.

در بخش قطارهای بین‌شهری تعداد ۱۴۷ رام قطار در مسیرهای مختلف تردد داشته‌اند که از این طریق ۷۶ هزار و ۳۶۶ مسافر و زائر جابه‌جا شده‌اند.

همچنین در راستای تسهیل تردد زائران در مناطق مرزی، ریل‌باس رایگان خرمشهر به شلمچه با اجرای ۹۸ رام قطار به صورت رفت و برگشت خدمات‌رسانی کرده است. در این بازه زمانی ۴۵ هزار و ۴۶ زائر از این طریق به نقطه مرزی منتقل شده‌اند.

در مسیر ریلی اهواز به خرمشهر نیز تعداد ۳۶ رام قطار به صورت رفت و برگشت پیش‌بینی شد که جابه‌جایی ۹ هزار و ۱۵۱ زائر را بر عهده داشته است.

طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی توسط راه آهن جنوب با تمام ظرفیت در حال انجام است و روند خدمات‌رسانی تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6903635

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