به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار عملکرد اداره‌کل راه آهن جنوب در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۵، این میزان جابه‌جایی با اجرای ۲۸۱ رام قطار به صورت رفت و برگشت محقق شده است.

در بخش قطارهای بین‌شهری تعداد ۱۴۷ رام قطار در مسیرهای مختلف تردد داشته‌اند که از این طریق ۷۶ هزار و ۳۶۶ مسافر و زائر جابه‌جا شده‌اند.

همچنین در راستای تسهیل تردد زائران در مناطق مرزی، ریل‌باس رایگان خرمشهر به شلمچه با اجرای ۹۸ رام قطار به صورت رفت و برگشت خدمات‌رسانی کرده است. در این بازه زمانی ۴۵ هزار و ۴۶ زائر از این طریق به نقطه مرزی منتقل شده‌اند.

در مسیر ریلی اهواز به خرمشهر نیز تعداد ۳۶ رام قطار به صورت رفت و برگشت پیش‌بینی شد که جابه‌جایی ۹ هزار و ۱۵۱ زائر را بر عهده داشته است.

طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی توسط راه آهن جنوب با تمام ظرفیت در حال انجام است و روند خدمات‌رسانی تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.