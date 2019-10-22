به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود نهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان ۱۰ تا ۲۱ آبان ماه و با حضور ۱۶۷۸ ورزشکار از ۳۲ کشور به میزبانی هنگ کنگ برگزار شود اما در فاصله یک ماه مانده به آغاز این بازی ها و به دلیل درگیری ها و بحران های سیاسی در این کشور، برگزاری بازی ها در زمان مقرر و با تصمیم کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه لغو و به تاخیر افتاد.

البته هنگ‌کنگی‌ها پیگیرِ امتیاز میزبانی خود برای این بازی ها بودند تا در زمانی مناسب و پس از برقرار شدن امنیت و آرامش لازم در کشورشان، اقدام به برگزاری آن کنند اما مسئولان آسیایی مربوطه با لحاظ کردن تقویم کاری خود و لزوم برگزاری هرچه سریعتر بازی ها، امتیاز میزبانی هنگ کنگ را به طور کامل لغو کردند.

به گفته محمد پورگر رئیس ایرانی کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان در آسیا و اقیانوسیه حداکثر تا ۱۰ روز آینده و از میان سه کشور عربی، میزبان جدید این دوره بازی های آسیایی مشخص خواهد شد.

پورگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشور هنگ کنگ از دو سال پیش تمام اقدامات لازم برای میزبانی بازی های آسیایی را انجام داد اما تقریبا از سه - چهار ماه پیش و به خاطر درگیری های داخلی در این کشور، نگرانی هایی بابت میزبانی بدون مشکل هنگ کنگ ایجاد شد.

وی ادامه داد: البته نهادهایی مانند وزارت ورزش هنگ کنگ و شورای امنیت این کشور مسئولیت تامین امنیت لازم در زمان برگزاری بازی ها را عهده دار شده بودند اما ادامه درگیری ها، تشدید آنها و اینکه احتمال داشت تظاهرات خیابانی به خیابان های بیشتری کشیده شود، نگرانی هایی را ایجاد کرد به طوری که ما در کنفدراسیون آسیایی ورزش های ناشنوایان نمی توانستیم برگزاری بدون مشکل بازی ها را ضمانت کنیم. به همین دلیل تصمیم به لغو بازی ها در زمان مقرر گرفته شد.

به گفته رئیس ایرانی کنفدراسیون آسیایی ورزش های ناشنوایان، هنگ کنگ امیدوار بود که با حل بحران سیاسی در کشورش و در ماه های آینده برگزار کننده بازی های آسیایی ناشنوایان شود اما با تصمیم کنفدراسیون امتیاز میزبانی این کشور به طور کامل لغو شد.

وی در این رابطه گفت: مسئولان هنگ کنگ خواستار این بودند که در زمان دیگری و بعد از برگزاری کامل آرامش در کشورشان بازی های آسیایی ناشنوایان را برگزار کنند. این موضوع در نشست روز گذشته هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا بررسی شد اما با توجه به ادامه بحران سیاسی در هنگ کنگ و لحاظ کردن اهمیت برگزاری هرچه زودتر بازی های آسیایی، تصمیم به لغو امتیاز میزبانی هنگ کنگ و برگزاری آن در کشوری دیگر گرفته شد.

پورگر در مورد میزبان جدید بازی های آسیایی ناشنوایان گفت: پیش از این و با در نظر گرفتن همه احتمالات، با سه کشور اردن، بحرین و قطر مذاکراتی داشته ایم و موافقت شفاهی مسئولان ورزش آنها را برای میزبانی گرفته ایم. مکاتبه با کمیته پارالمپیک این کشورها هم طی روزهای گذشته انجام شد. مسئولان مربوطه از ما فرصتی خواسته اند تا پس از بررسی کامل شرایط‌شان به خصوص برای تامین منابع مالی لازم، پاسخ نهایی را بدهند اگرچه پاسخ ابتدایی آنها مثبت بوده است.

رئیس ایرانی کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان در آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد که حداکثر تا ۱۰ روز دیگر و از میان این سه کشور، میزبان جدید بازی‌های آسیایی مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره بازی های آسیایی ناشنوایان - طبق برنامه ابتدایی - در ۱۲ رشته برگزار می شود. کاروان ایران در هشت رشته والیبال ساحلی، جودو، فوتبال، فوتسال، تکواندو، دوومیدانی، تنیس روی میز و شنا در این دوره بازی ها شرکت خواهد داشت.