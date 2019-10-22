ارتباط ۴سازمان اقتصادی با مناطق نوآوری برای توسعه بازار

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نمایشگاهی از نمایشگاه شرکتهای دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر (ایران ساخت) در حسینیه‌ امام خمینی (رحمه‌الله) برپا شد و مقام معظم رهبری از این نمایشگاه بازدید کردند.

معظم له ضمن بازدید از ۳۰ غرفه مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان و گفتگو با مدیران و نمایندگان شرکتهای دانش بنیان در جریان دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه‌های تجاری‌سازی‌شده‌ جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند.



در این میان مدیران و نمایندگان چالشهای مسیر تولیدات و تجاری سازی محصولات خود را مطرح کردند که مقام معظم رهبری، به دکتر ستاری، تذکر دادند که مشکلات شرکتهای دانش بنیان را رفع کنید ما هم در این زمینه کمک می کنیم.

بر این اساس در نظر داریم مشکلات شرکتهای دانش بنیان و مطالبات رهبری را در این زمینه از مسئولان مختلف پیگیری کنیم در همین زمینه رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی با مهر گفتگو کرده است که به شرح زیر است:

دکتر اسماعیل قادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه در حاشیه بازدید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از ۳۰ شرکت دانش بنیان منتخب، این شرکتها توانستند بدون واسطه و به صورت خاص و رو در رو با مقام معظم رهبری، مسائل و موضوعات خود و جامعه شرکتهای دانش بنیان را با معظم له مطرح کنند و ایشان نیز با سعه صدر همیشگی به مسائل مطروحه گوش دادند و منویات حکیمانه و راهبردی خود را برای پیگیری حل این مسائل به مسئولین دفتر خویش و نیز دکتر ستاری معاون علمی متذکر شدند و همچنین حمایت همیشگی خود را از حرکت دانش بنیانی کشور بار دیگر ابراز فرمودند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه تعاملات خوبی بین معاونت علمی و زیر مجموعه های تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری وجود دارد، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که مطرح است مربوط به توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان فعال در بخش های گوناگون از جمله سازمان های اقتصادی وابسته به دفتر رهبری معظم انقلاب است.

قادری فر خاطر نشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و صنایع دفاعی کشور از جمله این سازمان ها هستند که می توانند با مناطق نوآوری باز، هر چه بیشتر از ظرفیت دانش بنیانها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تعاملات بسیار خوبی بین این مجموعه ها با شرکتهای دانش بنیان تعریف شده و در حال انجام است.

به گفته وی، مقام معظم رهبری، با عنایت ویژه ای که به جایگاه و نقش معاونت علمی و همچنین لطف و محبت بسیار صمیمانه و پدرانه ای که به دکتر ستاری دارند حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان را مورد تاکید ویژه دانسته و از این جریان حمایت همیشگی می کنند.

وی ادامه داد: با این نگاهی که رهبر فرزانه انقلاب برای پیشرفت درون زای اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد دانش بنیان دارند حجت بر جامعه علم و فناوری و نخبگانی کشور برای تلاش بیشتر در این عرصه و بر معاونت علمی برای پشتیبانی هرچه بیشتر از این جریان تعالی بخش کشور تمام است.