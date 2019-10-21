راشد الغنوشی: بحرین دست از دخالت در امور دیگران بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «القدس العربی»، «راشد الغنوشی» رئیس حزب «النهضه» تونس به اظهارات مداخله جویانه اخیر «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین گفت: به کشور خودت بپرداز و دست از دخالت در امور دیگران بردار.

این شخصیت تونسی در پاسخ به ادعاهای اخیر وزیر خارجه بحرین درخصوص انتخابات پارلمانی تونس، گفت: انتخابات تونس بازیچه دست دیگران نیست و نتایج آن نیز تا پیش از اعلام نهایی، مشخص نبود.

گفتنی است، وزیر خارجه بحرین پیشتر در مصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق الأوسط» گفته بود که قطر نه تنها در یمن بلکه در امور داخلی بسیاری از کشورها ازجمله لیبی، تونس و کشورهای حاشیه خلیج فارس دخالت می کند. وی گفته بود که قطر در انتخابات پارلمانی تونس دخالت کرده است.