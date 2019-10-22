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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۸:۴۰

وضعیت گردشگری اتیوپی با صدور  e-Visa  ارتقا می یابد

وضعیت گردشگری اتیوپی با صدور  e-Visa  ارتقا می یابد

اتیوپی با معرفی خدمات e-Visa در ژوئن سال ۲۰۱۷، درهای کشور خود را برای بازدید کنندگان خارجی بیشتر از قبل باز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس e-Visa تجربه سفر را برای  بازدید کنندگان به راحتی تعریف و ورود به کشور را با خدمات دیجیتالی قابل دسترس کرده تا از هر نقطه از جهان  با چند کلیک ساده بتوان ویزای این کشور را تهیه کرد.

رسانه هایی که به فرصت های جهانگردی جهانی توجه دارند اعلام کرده اند که   با استفاده از خدمات ویزای الکترونیکی، تاکنون بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر از ۲۱۷ کشور جهان، با مراجعه به منابع اداره مهاجرت و امور ملی اتیوپی مراجعه و بازدید آنلاین داشته اند. سرویس e-Visa با پشتیبانی اختصاصی بصورت شبانه روزی از طریق ایمیل، خدمات الکترونیکی ویزای افراد  را در کمتر از شش ساعت امکان پذیر می ­کند.

آنها همچنین تاکید کردند که  ۲۰۰،۰۰۰ بازدید بیانگر  این واقعیت است که افرادی استفاده کننده از این خدمات دیجیتالی روز به روز در حال  افزایش هستند.

این امر از نظر تسهیل سفر و ترویج جهانگردی، تجارت و سرمایه گذاری به کشور اتیوپی، مزایای زیادی را ایجاد خواهد کرد.

این گزارش توسط رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی نوشته و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده است. 

کد مطلب 4752553
فاطمه کریمی

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