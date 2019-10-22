افزایش ۳۰ درصدی برداشت فندق در گیلان/ ۲۳ هزار تن برداشت شد

منوچهر پارسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال باغداران گیلانی ۲۳ هزار و ۳۶۲ تن فندق از باغات استان برداشت کرده‌اند، افزود: این میزان در مقایسه با دو سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه ۵۹ هزار باغدار گیلانی در زمینه کشت فندق در گیلان فعال هستند، گفت: ارزش فندق‌های برداشت شده ۸ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.

پارسافر در ادامه شهرهای رودسر، سیاهکل، املش، تالش، رودبار و آستارا مهمترین مناطق تولید فندق در گیلان است، اظهار کرد: شرایط مساعد آب و هوایی، رعایت اصول باغداری، هرس، آبیاری و تغذیه مناسب از مهمترین عوامل افزایش تولید فندق در گیلان بوده‌اند.

وی با تأکید براینکه ایجاد و راه‌اندازی صنایع بسته بندی برای افزایش ارزش افزوده این محصول را یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر هشت واحد فرآوری و بسته بندی فندق در شهرهای رودسر، املش و سیاهکل فعالیت می کنند.

پارسافر در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی گیلان توسعه باغات فندق است، بیان کرد: در دو سال گذشته شاهد کشت نهال‌های یارانه‌ای فندق در هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شیب‌دار استان بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه گیلان یکی از قطب‌ها تولید فندق در کشور محسوب می شود، گفت: ۸۵ درصد فندق کشور در استان گیلان تولید می شود.

گفتنی است برداشت فندق از نیمه مرداد آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.