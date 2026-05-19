به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی صبح سه شنبه در جریان بازدید از باغات فندق روستای سجیران اشکورات رودسر اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت باغات فندق، ارزیابی روند اجرای آبیاری تحت فشار به‌ویژه سیستم آبیاری قطره‌ای، بررسی مسائل و مشکلات باغداران و شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه انجام گرفت.

وی ادامه داد: روستای سجیران یکی از مناطق مستعد تولید فندق در اشکورات رودسر به شمار می‌رود و توسعه باغداری نوین در این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان کرد: آبیاری قطره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری آب و ارتقای عملکرد باغات فندق، مورد توجه ویژه قرار می گیرد؛ چرا که اجرای این روش می‌تواند ضمن کاهش هدررفت منابع آبی، توزیع مناسب آب در محدوده ریشه، بهبود رشد درختان، افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه را برای توسعه پایدار باغداری در منطقه فراهم سازد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی در برخی نقاط اشکورات، استفاده از روش‌های نوین آبیاری به‌ویژه در باغات فندق، یک ضرورت اساسی برای حفظ تولید و افزایش بهره‌وری است.

محمدی رسیدگی فنی به باغات، تغذیه مناسب، هرس اصولی و مدیریت صحیح آبیاری از جمله عوامل مؤثر در ارتقای کمی و کیفی محصول فندق عنوان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان توسعه زیرساخت‌های بخش باغبانی و ترویج روش‌های نوین آبیاری را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: حمایت از باغداران مناطق کوهستانی و توسعه شیوه‌های علمی و نوین در مدیریت باغات، نقش مهمی در افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب و پایداری اقتصاد روستایی دارد.

توسعه آبیاری قطره ای امکان بهره وری محصول را افزایش می دهد

مسلم امیرزاده سرپرست جهاد کشاورزی رودسر نیز در این بازید با اشاره به ظرفیت بالای منطقه اشکورات در تولید فندق گفت: توسعه آبیاری قطره‌ای در باغات فندق می‌تواند به شکل محسوسی بهره‌وری را افزایش دهد و در کنار مدیریت صحیح باغ، زمینه ارتقای تولید و بهبود وضعیت اقتصادی باغداران را فراهم کند.