مجیری در تالو طلا گرفت و تاریخساز شد/صعود تیم ساندا به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پانزدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان که به میزبانی چین در شهر شانگهای جریان دارد، محمدعلی مجیری جوان شایسته تیم تالو ایران که پیش از این در رده های سنی نوجوانان و جوانان کسب مدال می کرد، در رقابتهای فرم «نن دائو» نمایش زیبایی داشت و با کسب امتیاز ۹.۶۳ بالاتر از تمامی حریفان مطرح خود ایستاد و قهرمان شد.

مجیری نام خود را در تاریخ ووشو ایران به عنوان اولین تالوکار ایرانی که موفق به کسب مدال طلای جهان شده ثبت کرد. بعد از مجیری نماینده چین تایپه با ۹.۶۲ و کره جنوبی با ۹.۶۱ در رتبه های دوم و سوم ایستادند.

در رقابتهای بخش ساندا و در وزن ۶۵ کیلوگرم عرفان آهنگریان برابر «وان ویت» از ویتنام به برتری دست یافت و به نیمه نهایی صعود کرد. وی برای رسیدن به دیدار پایانی «کلمنت» از فیلیپین را پیش رو دارد. آهنگریان پیش از این «جانتان سوزا» از برزیل و «عبدل هریس صوفیان» از اندونزی را شکست داده بود.

محسن محمد سیفی در وزن ۷۰ کیلوگرم که دور نخست استراحت داشت و سپس «پوجا» از اندونزی را شکست داده بود، در مرحله یک چهارم نهایی هم «سئونگ مو پارک» از کره جنوبی را از پیش رو برداشت. وی برای صعود به دیدار پایانی باید با «یانگ لی» از چین مبارزه کند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم علی خورشیدی در پیکار با «امره باتان» از ترکیه پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. وی دور نخست استراحت داشت و سپس لهستان را شکست داده بود. خورشیدی برای رسیدن به مبارزه پایانی «جورجیس» از لبنان را پیش رو دارد.

همچنین میلاد عارفی مقام در وزن ۸۵ کیلوگرم برابر «زینال اصلان» از ترکیه به پیروزی دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. وی نیز برای صعود به دیدار پایانی نماینده مصر را پیش رو خواهد داشت.

برای تیم ملی ایران تا اینجای کار محمد علی مجیری، شهربانو منصوریان و مریم هاشمی موفق به کسب سه مدال طلا شده اند.