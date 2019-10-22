کشت ۸ میلیون نشاء پاییزه در شهر رفسنجان

جهانگیر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلهای فصلی کشت شده در حاشیه معابر، میادین و پارکها ازجمله گلهای همیشه بهار، شب بو در رنگهای مختلف، کلم زینتی، داوودی پاکوتاه، قرنفل، یوکا و ... می باشند که همه آنها از نهالستان شهرداری رفسنجان تهیه می شوند و تنها هزینه خرید بذر آنها بوده است که با اعتباری معادل ۱۷۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی بیان کرد: عملیات تولید انبوه نشاء با ارزش افزوده بالا جزء افتخارات شهرداری رفسنجان است که علاوه بر شهرداری رفسنجان جوابگوی نیاز دهیاری ها و شهرهای مجاور نیز می باشد.

وی با بیان اینکه کاشت دو هزاراصله از درختان زینتی و ۲۰ هزار درختچه و همچنین ۲۰ هزار کلم زینتی و هشت هزار داوودی پاکوتاه توسط این سازمان انجام گرفته است، افزود: در شش ماهه نخست امسال نشاء بهاره به میزان بیش از دو میلیون کشت شده و در نیمه دوم سال که نشاء پاییزه می باشد بیش از هشت میلیون انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رفسنجان بهسازی، ترمیم، خاکریزی، آبشویی، چمن زنی، کوددهی، هرس و کاشت در پارکها و بوستان ها و بلوارها و خیابان های سطح شهر را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و گفت: خاک ریزی به متراژ بیش از دو هزار و ۵۰۰ مترمربع، لوله گذاری ۱۸هزار متر و اجرای سیستم آبیاری ۹ هزار متر و سمپاشی به میزان ۹۰۰ لیتر انجام شده است.

ملکی نصب بیش از ۱۰۰ نیمکت، ۲۳ عدد سطل زباله، ۴۵ست ورزشی و سه ست کامل وسایل بازی، هشت تاب در پارکهای محله ای، شش آبسرد کن و سرویس بهداشتی سیار را از دیگر فعالیت های انجام شده در زمینه فضای سبز، پارک ها و بوستان های سطح شهر اعلام کرد.