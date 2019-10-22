به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن بیانیه ای را در خصوص آخرین تحولات این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه سکوت جامعه جهانی در مقابل جنایت های رژیم سعودی علیه مردم این کشور را محکوم کرد.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: درحالی که رژیم سعودی به کشتار مردم یمن در مناطق مختلف مبادرت می ورزد و جنایت های اقتصادی آن نیز جان هزاران یمنی را با خطر جدی مواجه ساخته است، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد سکوت پیشه کرده اند.

این وزارتخانه در بخش دیگری از بیانیه خود جنایت اخیر سعودیها در صعده را محکوم کرد.

در جریان این جنایت که در منطقه «کتاف» اتفاق افتاد حداقل ۵ یمنی به شهادت رسیدند.