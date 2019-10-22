اکثر ورزشکاران مازندران شانس المپیکی شدن دارند

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر به سفرهفته آینده صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک به مازندران خبر داد و گفت: در این سفر ستاد ویژه المپیک ۲۰۲۰ توکیو در مازندران راه اندازی خواهد شد و پس از آن در نشست ویژه با استاندار، میزان و نحوه پرداخت جوایز برای ورزشکاران که سهمیه المپیک و نیز نوع مدالی که در بازی های المپیک کسب خواهند کرد، مشخص خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: اینکه از الان پیش بینی کنیم که چه تعداد ورزشکار مازندرانی به المپیک خواهند رفت مشخص نیست، اما بیشتر ورزشکاران مازندرانی که الان در تیم های ملی و آماده شرکت در مسابقات کسب سهمیه هستند، شانس المپیکی شدن را دارند.

وی افزود: بیش از ۱۱۶ هزار ورزشکار مازندرانی در بیش از ۵۰ رشته ورزشی سازماندهی شدند و دارای کارت و بیمه ورزشی هستند.