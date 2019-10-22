  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد

اکثر ورزشکاران مازندران شانس المپیکی شدن دارند

اکثر ورزشکاران مازندران شانس المپیکی شدن دارند

ساری - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: بیشتر ورزشکاران استان حاضر در تیم های ملی و آماده شرکت در مسابقات کسب سهمیه، شانس المپیکی شدن دارند.

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر به سفرهفته آینده صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک به مازندران خبر داد و گفت: در این سفر ستاد ویژه المپیک ۲۰۲۰ توکیو در مازندران راه اندازی خواهد شد و پس از آن در نشست ویژه با استاندار، میزان و نحوه پرداخت جوایز برای ورزشکاران که سهمیه المپیک و نیز نوع مدالی که در بازی های المپیک کسب خواهند کرد، مشخص خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: اینکه از الان پیش بینی کنیم که چه تعداد ورزشکار مازندرانی به المپیک خواهند رفت مشخص نیست، اما بیشتر ورزشکاران مازندرانی که الان در تیم های ملی و آماده شرکت در مسابقات کسب سهمیه هستند، شانس المپیکی شدن را دارند.

وی افزود: بیش از ۱۱۶ هزار ورزشکار مازندرانی در بیش از ۵۰ رشته ورزشی سازماندهی شدند و دارای کارت و بیمه ورزشی هستند.

کد مطلب 4752887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها