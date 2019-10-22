برنامه سانداکاران ایران در مرحله نیمه نهایی/ مبارزه الهه برای طلا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم از پانزدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان از ساعت ۱۵ امروز مسابقات بخش مردان در مرحله نیمه نهایی پیگیری می شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم عرفان آهنگریان که با برتری مقابل حریفانی از برزیل، اندونزی و ویتنام راهی مرحله نیمه نهایی شده است، برای صعود به مبارزه پایانی باید با «تابوگارا کلمنته» از فیلیپین مبارزه کند. در قسمت پایین جدول هم «اکمل رخیموف» از ازبکستان و «ماگومد عبدالخالیکوف» از روسیه برای صعود به فینال پیکار می کنند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم محسن محمدسیفی برای صعود به مبارزه پایانی در یک مبارزه سخت به مصاف «یانگ لی» از چین می رود. در بالای همین جدول نیز «لی توان» از ویتنام و «الکساندر الپاسی» از لبنان برای صعود به مبارزه نهایی تلاش می کنند. سیفی بعد از یک دور استراحت «پوجا» از اندونزی و «سئونگ مو پارک» را شکست داده بود.

یوسف صبری در مرحله نیمه نهایی وزن ۷۵ کیلوگرم باید با «محمد دیحا» از تونس پیکار کند. در بالای جدول هم از بین «کای فی لونگ» از ماکائو و «سعد بوجکا» از مراکش یکی به فینال خواهد رسید. صبری «مازخان» از پاکستان و «بنبدرا» از فرانسه را برای صعود به مرحله نیمه نهایی شکست داده بود.

در وزن ۸۰ کیلوگرم علی خورشیدی که پس از یک دور استراحت، «کیالوویچ» از لهستان و «امره باتان» از ترکیه را از پیش رو برداشته بود برای صعود به مبارزه نهایی «عید جورجیس» از لبنان را پیش رو دارد. در بالای جدول نیز «الیاندروکسینه» از آمریکا و «کائو لیوجان» از چین مبارزه خواهند کرد.

میلاد عارفی مقام نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم تیم ملی ایران نیز در مرحله نیمه نهایی باید با «سعد جورجیس» از لبنان پیکار کند. وی در صورت رسیدن به مبارزه پایانی باید با «عمرالفاروق» از اردن یا «فام کونگ مینه» از ویتنام مبارزه کند. عارفی مقام «دانیل سرجیو» از رومانی و «زینال اصلان» از ترکیه را برای رسیدن به نیمه نهایی شکست داده بود.

در مبارزات عصر امروز الهه منصوریان که دور نخست استراحت داشت و سپس «کوردینر» از فرانسه را شکست داده بود، در مبارزه پایانی برای کسب مدال طلا به دیدار «اژه شاکر» از ترکیه خواهد رفت.

تیم ملی ووشو ایران با کسب سه مدال طلای شهربانو منصوریان، مریم هاشمی و محمد علی مجیری در جدول رده بندی توزیع مدالها درمکان دوم بعد از چین میزبان (با هفت طلا) قرار گرفته است. ماکائو و هنگ کنگ هم دوم و سوم هستند.

این دوره از مسابقات عصر فردا به پایان می رسد.