۶۲۲ مورد کارشناسی در سیلاب شیراز/پرونده گندمهای آلوده کارشناسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین دادخواه صبح سه شنبه در آستانه روز کارشناس در جمع خبرنگارن، گفت: در واقعه سیل امسال، ۲۲۸ مورد کارشناسی توسط کارشناسان استان فارس درخصوص خودروهای آسیب دیده از سیل انجام گرفت که برای تسریع در روند ارزیابی خسارت ها ظرف ۴۸ ساعت بازدید و کارشناسی شد.

وی در ابتدای این نشست خبری با بیان اینکه اول آباناماه روز کاشناس نامگذاری شده، دلیل این نام گذاری را تصمیم شورای انقلاب به ریاست شهید آیت الله بهشتی در اول آبان سال ۵۸ بود که استقلال کارشناسلن را از قوه قضاییه اعلام کرد.

دادخواه با بیان اینکه در سال ۱۲۹۴ در کشور قانون کارشناسی دادگستری پیش بینی شد و در سال ۱۳۱۷ اولین قانون کارشناسی به تصویب رسید، افزود: آخرین اصلاحات هم مربوط به ۱۳۸۱ است که مصوبه مجلس شورای اسلامی است که ۴۱ تبصره ملاک عمل قرار گرفت.

در فارس ۱۴۱۷ کارشناس رسمی در ۵۵ رشته فعالیت می کنند

رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان با اعلام اینکه در فارس ۱۴۱۷ کارشناس رسمی در ۵۵ رشته فعالیت می کنند، عنوان کرد: از این تعداد کارشناس، ۶۱ نفر دارای مدرک دکتری، ۴۲۰ کارشناسی ارشد و ۹۳۶ نفر کارشناسی دارند.

به گفته دادخواه، کارشناسان کانون فارس، ۵۳ نفر بانو و ۱۳۴۶ نفر از آقایان هستند، این در حالیست که ۳۵۰ نفر کارآموز کارشناسی در حال حاضر در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: امسال ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند که در فارس یک هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون شرکت کردند.

دادخواه با بیان اینکه کانون کارشناسان دادگستری فارس جز ۵ کانون برتر کشور است که در سال ۵۹ بنیان گذاشته شده، افزود: بیشترین کارشناسی در رشته کشاورزی و راه و ساختمان داریم که بیش از ۳۰۰ نفر داریم.

به گفته رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس، رشته تازه تاسیس رشته پولی و بانکی است که بر اساس نیاز تاسیس شده است، این در حالیست که ۷۳ رشته کارشناسی در کشور داریم و در فارس ۵۵ رشته است.

وی با توجه به میزان تخلفات پزشکی و درمانی در استان فارس، اعلام کرد: رشته پزشکی قانونی در استان ها وجود دارد که بر اساس اعتراض دانشگاه های علوم پزشکی اجرایی نشد، اما برای رشته های پزشکی در حال بررسی برای اضافه شدن این رشته هستیم.

دادخواه همچنین تصریح کرد: هرجا شورای عالی کارشناسی احساس نیاز کند آمادگی ایجاد رشته خواهیم داشت.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری به خبرنگار مهر، اعلام کرد: کانون دارای دادسرا و دادگاه انتظامی است و دقیقا شبیه یک تشکیلات قضایی اقدام می کند و هر کس شکایتی داشته باشد در مراجع رسیدگی می شود که دارای ۴ رکن است و متشکل ازمجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان و همچنین دادسرا و دادگاه می باشد.

۹۰ درصد کار کارشناسان به ۱۰ درصد کارشناسان ارجاع می شود

وی با یادآوری اینکه کانون کارشناسان دادگستری فارس یکی از بهترین های کشور است و افزود: بر اساس اصل پیشگیری، تعداد تخلفات اندک بوده است، با این حال به گفته های رئیس قوه قضاییه استناد کرد و گفت: ۹۰ درصد کار کارشناسان به ۱۰ درصد کارشناسان ارجاع می شود.

دادخواه با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۴ کارشناس ها از طریق نرم افزار انتخاب می شوند، پیرامون نقش کانون کارشناسان دادگستری در مقابله با فساد اقتصادی گفت: مشکلی که وجود دارد ابتدا فساد رخ می دهد سپس مبارزه با آن در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد برخی از مردم به حق خود نمی رسند تصریح کرد: از این رو باید به سمت پیشگیری برویم؛ هیچ یک از کارشناسان پرونده هایی مانند تخلفات بانک سرمایه و پدیده شاندیز از سوی کانون کارشناسان دادگستری معرفی نشده است.

رئیس کانون کارشناسان دادگستری فارس با تصریح اینکه در پرونده های یادشده کارشناسانی که بکار گرفته شده اند، مانند کارمند آن مجموعه اقدام به فعالیت می کنند، تاکید کرد: انتخاب مستقیم کارشناس توسط بانک ها و ادارات ممنوع شده است.

وی در خصوص پرونده های کلان از جمله گندم و دارو که محرز شد تخلفاتی انجام گرفته پیرامون اینکه آیا کانون دخالتی داشته است، گفت: قطعا جایی فساد روی می دهد و خلایی وجود داشته است حتما از مراجع قضایی به ما ارجاع داده شود.

دادخواه با تصریح اینکه حتما باید از مراجع قضایی به کانون ارجاع داده شود، ادامه داد: در مورد گندم های آلوده به خاک این پرونده به کارشناس رسمی ارجاع شد و بر اساس نظر کارشناس رای صادر شد.

به گفته رییس کانون کارشناسان دادگستری فارس، در خصوص سیل فروردین امسال رسیدگی به کارشناسان و نظریه آنان منوط شد و یک هیئت ۱۱ نفره به موضوع سیل پرداختند؛ در سیلاب فروردین کانون تمام کارشناسی ها را مدیریت و بدون دریافت وجه و بر اساس وظیفه انسانی انجام داد.