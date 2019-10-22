اپل هدست واقعیت افزوده می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق گزارشی جدید اپل مشغول ساخت هدست واقعیت افزوده مجهز به فناوری ها و ابزارهای جدید است.

در گزارش از این هدست به عنوان «عینک» یاد می شود که با آیفون فرد یکپارچه می شود و نقشه، پیام ها، بازی ها و ایمیل های او را نشان می دهد. همچنین اپل مشغول بررسی هایی است تا دسترسی به اپ استور از طریق هدست را نیز فراهم کند.

این هدست یا عینک مجهز به لنزهای هولوگرافیکی خواهد بود که مهمترین بخش گجت را تشکیل می دهند. در لنزهای مذکور از فناوری واقعیت افزوده استفاده می شود.

از سوی دیگر اپل به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی را ثبت کرده که نشان می دهد این شرکت به دنبال توسعه فناوری به نام Display Device است که در آن از یک بازتابنده هولوگرافیکی ترکیبی (reflective holographic combiner) استفاده می شود.

این فناوری هولوگرافیکی می تواند نور را به محیط کاربر بتاباند و اشیایی که در نمایشگر هدست ظاهر می شود را بهتر نشان دهد. اپل معتقد است این فناوری عمق محیط را می افزاید و در نتیجه به چشم فشار کمتری وارد می شود. از سوی دیگر کاربر با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دیگر دچار حالت تهوع نمی شود.

در حال حاضر اپل مشغول استخدام توسعه دهندگان بازی های رایانه ای و طراحان گرافیکی برای ساخت این دستگاه است.

این درحالی است که مینگ چی کو تحلیلگر محصولات اپل پیش بینی می کند این شرکت در نیمه نخست ۲۰۲۰ میلادی عینک مذکور را آماده کند.