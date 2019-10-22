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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد؛

صدور حکم سنگین برای همدست بابک زنجانی

صدور حکم سنگین برای همدست بابک زنجانی

سخنگوی قوه از صدور حکم بدوی برای زیباحالت منفرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران خصوص آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی آن صادر و منجر به محکومیت سنگین شده است.

وی افزود: پرونده جز شعبه ویژه نبود و چون حکم قطعیت پیدا نکرده از بیان جزییات معذوریم.

کد مطلب 4753073

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