صدور حکم سنگین برای همدست بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران خصوص آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی آن صادر و منجر به محکومیت سنگین شده است.

وی افزود: پرونده جز شعبه ویژه نبود و چون حکم قطعیت پیدا نکرده از بیان جزییات معذوریم.