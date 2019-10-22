به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب «۱۰۰۱ کتاب» نوشته اشتفان وایدنر Stefan Weidner در ۴۰۰ صفحه در آلمان منتشر شده است. در این کتاب به تاثیر آثار نویسندگان شرقی بر ادبیات جهان توجه شده است.

نویسندگان شرقی نقش زیادی در شکل‌گیری ادبیات جهان دارند. در واقع ادبیات جهان بدون آثار ابن عربی، حافظ، یونس امره و سایر شاعران و نویسندگان بزرگ مشرق‌ زمین ناقص است.

اشتفان وایدنر، اسلام‌شناس، نویسنده و مترجم آلمانی در کتاب «۱۰۰۱ کتاب» از طریق داستان‌ها، تاریخ و اشعار مشرق‌ زمین سعی دارد تا خوانندگان را با این بخش مهم از ادبیات جهان آشنا کند. او در این کتاب تلاش کرده است تا با نگاهی متفاوت، ادبیات شرقی را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا، حتی نویسندگان کمتر شناخته‌شده را نیز از یاد نبرده است.

خواندن این کتاب برای کسانی که می‌خواهند با ادبیات شرقی آشنا شوند، مفید است. همچنین این کتاب گنجینه‌ای مهم برای همه علاقمندان و کارشناسان ادبیات مشرق‌ زمین محسوب می‌شود. کسانی که شاید فرصت مطالعه آثار نویسندگان مهم کشورهای مختلف مشرق زمین را ندارند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان ارسال کرده است.