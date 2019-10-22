  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۲

اقدام جدید فیس بوک برای انتخابات آمریکا

اقدام جدید فیس بوک برای انتخابات آمریکا

به گفته مارک زاکربرگ، فیس بوک قصد دارد با هدف متمایز کردن رسانه های حامی دولت های خارجی در این شبکه اجتماعی در مورد آنها از برچسب هایی خاص استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، با نزدیک شدن به زمان آغاز رقابت های انتخاباتی در آمریکا، شبکه های اجتماعی بزرگ در این کشور برای مقابله با آنچه دخالت های سایبری انتخاباتی کشورهای ثالث نامیده شده تحت فشار قرار گرفته اند.

از همین رو مدیرعامل فیس بوک اعلام کرده برچسب هایی را برای سایت های روسی فعال در فیس بوک مانند راشا تودی در نظر خواهد گرفت تا از مداخله این سایت ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جلوگیری شود.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۶ کشورهایی مانند روسیه را متهم کرد که از طریق انتشار مطالبی در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی تلاش کرده اند در انتخابات آمریکا تاثیرگذاشته و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. این بار فیس بوک قبل از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنامه هایی را در این زمینه اجرا خواهد کرد.

زاکربرگ افزوده که محتوای اخبار انتخاباتی منتشر شده در فیس بوک کنترل می شود و مطالبی که دروغ بودن آنها به طور قطعی ثابت شود، با برچسب متمایز می شوند.

کد مطلب 4753190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها