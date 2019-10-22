اقدام جدید فیس بوک برای انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، با نزدیک شدن به زمان آغاز رقابت های انتخاباتی در آمریکا، شبکه های اجتماعی بزرگ در این کشور برای مقابله با آنچه دخالت های سایبری انتخاباتی کشورهای ثالث نامیده شده تحت فشار قرار گرفته اند.

از همین رو مدیرعامل فیس بوک اعلام کرده برچسب هایی را برای سایت های روسی فعال در فیس بوک مانند راشا تودی در نظر خواهد گرفت تا از مداخله این سایت ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جلوگیری شود.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۶ کشورهایی مانند روسیه را متهم کرد که از طریق انتشار مطالبی در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی تلاش کرده اند در انتخابات آمریکا تاثیرگذاشته و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. این بار فیس بوک قبل از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا برنامه هایی را در این زمینه اجرا خواهد کرد.

زاکربرگ افزوده که محتوای اخبار انتخاباتی منتشر شده در فیس بوک کنترل می شود و مطالبی که دروغ بودن آنها به طور قطعی ثابت شود، با برچسب متمایز می شوند.