به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، ایران هنوز روزهای وابستگی وارداتی به ملزومات و قطعات هواپیما را در خاطر دارد. روزهای پرتلاطم جنگ که تمام دنیا مقابل ایران قد علم کرده بودند و فکر پاگذاشتن به خاک ایران را در سر می پروراندند بی خبر از اینکه در این بحبوحه جنگ و کمبود امکانات جوانان ایرانی در خفا و زیر آتش دشمن در حال طراحی تجهیزات جنگی و هوایی هستند. نسل این جوانان پرتلاش و امیدوار کشور در تاریخ امتداد یافت تا به امروز.

امروز کشورمان در زمینه های مختلف علمی و فناوری پرچمی بالاتر از برخی کشورهای دیگر دارد و قدم های بلندتری در این عرصه برداشته است. تاریخ هرگز فراموش نمی کند که جوانان ایران زمین در مقابل سدهای محکم تحریم و احتکار دیگر کشورها ایستادند و با تلاشی مضاعف توانستند صنایع کشور را با ابتکاران و ایده های خلاقانه سرپا نگه دارند.

یکی از افتخاراتی که این جوانان آفریدند «طراحی موتور رم جت ایرانی است». یکی از پیچیده ترین قطعات صنعت هوایی که فناوری آن تنها به چند کشور پیشرفته در دنیا محدود می شود. موتورهای رم جتی تنیده در صنعت هوایی هستند و امروز تقریبا در تمام هواپیماها مورد استفاده قرار می گیرند. این موتورها نسل پیشرفته موتورهای پیستونی هستند که سرعت هواپیما را افزایش می دهند و در سرعت های مختلف از جمله سرعت های زیر صوت و سرعت های مافوق صوت حرکت می کنند.

جمعی از نخبگان و فعالان دانش بنیانی که در بستر زیست بوم فناوری و نوآوری فعالیت می کنند بر آن شدند که با همت و تلاش خود و با استفاده از توانمندی های هر چند کم و ناقصی که در کشور وجود دارد، صنعت هوایی کشور را با دور زدن تحریم ها از وابستگی برهانند و صنعتی ایرانی به دست نسل آینده دهند.

آن طور که حسین پورفرزانه سرطراح موتور رم جت ایرانی می گوید: « موتورهای رم از سرعت های نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت خود را نمایان می کند اما تا سرعت های مافوق صوت نیز افزایش می یابد.»

بنا به گفته وی، «با تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی برای اولین بار ، موتور رم جت پیش مخلوط توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شده است.»

اگر سیری کوتاه در فضای مجازی داشته باشید متوجه می شوید که دانش طراحی این نوع موتور تاکنون در اختیار تعداد انگشت شماری از کشورهای پیشرفته بود که با این اختراع، جمهوری اسلامی ایران نیز به جمع این کشورها پیوست.