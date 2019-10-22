«ایرلندی» فیلم افتتاحیه جشنواره قاهره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «ایرلندی» که تاکنون به عنوان فیلم‌ افتتاحیه یا اختتامیه چندین جشنواره معتبر سینمایی انتخاب شده، از سوی دست اندرکاران جشنواره فیلم قاهره نیز به عنوان فیلم آغازگر این جشنواره انتخاب شد.

به این ترتیب فیلم اسکورسیزی تور جهانی خود را کامل می‌کند و با اکران ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) در قاهره، سفرش را به خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ادامه می‌دهد.

فیلم جدید اسکورسیزی که با بازی رابرت دنیرو، جو پشی و آل پاچینو ساخته شده اکنون آغازگر چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم قاهره شده است.

«ایرلندی» که نخستین بار ۲۷ سپتامبر در جشنواره فیلم نیویورک دیده شد با اقبال وسیع منتقدان روبه رو شده‌است. فیلم چند روز بعد به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمد و نامش برای نمایش در جشنواره‌های میل‌ولی، همپتونز، لومیر، سن دیگو، بمبئی، رم، فیلادلفیا، شیکاگو، توکیو، کمرایمیج و لوس کابوس هم در فهرست قرار گرفت.

محمد حفظی رییس جشنواره قاهره گفت برای این جشنواره افتخاری است که فرش قرمز خود را زیر پای چنین شاهکاری پهن کند و میزبان یکی از بزرگ‌ترین فیلمسازان دنیا باشد.

امسال ۱۵۰ فیلم بلند و کوتاه از ۶۳ کشور در طول جشنواره ۱۰ روزه قاهره اکران می‌شوند. ۳۰ فیلم اولین اکران جهانی خود را در این جشنواره تجربه می‌کنند. ۱۵ فیلم از خاورمیانه و شمال آفریقا در این میان جا دارند.