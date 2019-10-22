راه اندازی پارک معلولان درگرگان/تلاش می کنیم مشکلات به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه اعضای شورای شهر، شهردار و برخی از مدیران شهرداری گرگان با اعضای انجمن معلولان توانمند همت دیدار کردند.

در این دیدار ابتدا رئیس انجمن معلولان توانمند همت اظهارکرد: این انجمن از سال ۸۱ و با هدف تأمین نیازهای معلولان جسمی و حرکتی افتتاح شده و تاکنون توانسته بخش زیادی از خواسته ها و اهداف اساسنامه را اجرایی کند.

رامبد رضاپور افزود: انجمن در حال حاضر ۷۵۰ پرونده از پرونده های سازمان بهزیستی را تحت پوشش خود قرار گرفته و تاکنون بیش از دو هزار نفر تحت پوشش انجمن قرار گرفته اند.

وی با بیان این که این افراد خدماتی که در سابق از بهزیستی دریافت می کردند را از انجمن دریافت خواهند کرد، گفت: با عنوان مددکار و بخش خصوصی روی پرونده های این افراد نظارت می کنیم و رابط بین مددجویان و سازمان هستیم.

رضاپور اضافه کرد: علاوه بر آن ۸۰۰ عضو ثابت معلولان جسمی و حرکتی هم داریم که به عنوان شرکای ما در انجمن محسوب می شوند.

وی با بیان این که یکی از بخش های فعالیت ما پیشگیری از معلولیت است، گفت: به همین منظور طرح غربالگری شنوایی را در سه بیمارستان اجرا کرده و با دستگاه های پیشرفته مشخص می کنیم که شنوایی نوزاد در چه میزان است و در صورت ضرورت به مراکز درمانی ارجاع داده می شود؛ اما تعرفه ها حدود سه سال است که تغییری نکرده و از علوم پزشکی گلستان می خواهیم که در این زمینه با ما همکاری کند زیرا هزینه های انجمن با این کار پرداخت می شود.

درخواست از شهرداری

وی از اعضای شورای شهر و شهردار و مدیران شهرداری خواست که در زمینه مناسب سازی مبلمان تلاش بیشتری کنند تا استانداردها به ۱۰۰ درصد برسد.

رضاپور همچنین درخواست در اختیار قراردادن مکانی برای فروش صنایع دستی معلولان تحت پوشش انجمن را داشت تا بتوانند درآمدزایی کنند.

وی گفت: سالن ورزشی برای فعالیت های ورزشکاران معلول در نظر گرفته شود تا آن ها مسابقات قهرمانی خود را ادامه دهند.

خرید اتوبوس های مناسب سازی شده

در ادامه سرپرست سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری گرگان گفت: سال گذشته ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری مناسب سازی شده خریداری شد و خرید اتوبوس های جدید با استانداردهای لازم را مد نظر داریم.

محمدمهدی کمال غریبی با بیان این که استفاده معلولان از اتوبوس ها رایگان است، افزود: سه هزار و ۱۴۲ تاکسی در سطح شهر داریم که سعی خواهیم کرد برای رانندگان آن ها کلاس های آموزشی برخورد مناسب با معلولان را برگزار کنیم.

وی همچنین از پیگیری برای گرفتن مصوبه شورای ترافیک برای حمل و نقل ویلچر در صندوق عقب تاکسی ها خبرداد.

توجه به شهر انسان محور

عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در ادامه گفت: در دوره جدید مدیریت شهری تلاش شده که در زمینه شهر انسان محور و موضوعات مختلف آن قدم هایی برداشته شود.

سیدمحمد مرتضوی افزود: در کمیسیون عمران شورا جلسه ای برای مناسب سازی مبلمان و معابر برگزار کردیم و سعی می کنیم مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

مرتضوی با بیان این که همچنین پیگیری می کنیم تا سالن ورزشی در اختیار معلولان قرار بگیرد، گفت: جایگاه معلولان در حمل و نقل کمتر دیده شده و باید به دنبال این باشیم که بیش از گذشته به این امر توجه کنیم.

معاون عمرانی شهردار گرگان هم گفت: سعی شده که ورودی پاساژها و ادارات اصلاح شود تا برای ورود افراد دارای معلولیت مناسب سازی شود.

مرتضی فاضلی عارف افزود: مناسب سازی معابر برای تردد معلولان و اصلاح رمپ ها هم در دستور کار است.

مهران کاظم نژاد دیگر عضو شورای شهر گرگان هم گفت: علیرغم این که بودجه ای دولتی در مورد زیرساخت ها به شهرداری تزریق نمی شود اما نگاه ویژه ای در زمینه معلولان داریم.

رئیس شورای شهر گرگان هم بر فراهم آوردن زندگی راحت و مستقل توام با کرامت معلولان در جامعه تأکید کرد.

حمیدرضا آقاملایی گفت: باید در زمینه توانمندسازی معلولان قدم برداشت و از توان مشورتی آن ها بهره گرفت.

اقدامات کافی نبوده است

در ادامه شهردار گرگان اظهارکرد: نیازهای شهر زیاد است و باید تلاش کنیم تا فضای شهری را برای جامعه هدف آماده کنیم.

عبدالرضا دادبود افزود: اقداماتی در زمینه مناسب سازی معابر و ارائه خدمات به معلولان انجام شده اما کافی نبوده است.

وی ادامه داد: سرویس های بهداشتی سطح شهر، معابر، رمپ ها و غیره در حال اصلاح است و همچنین پارک ویژه معلولان را هم به زودی ایجاد خواهیم کرد.

دادبود اضافه کرد: ست های ورزشی ویژه نابینایان خریداری شده و اختصاص سالن ورزشی هم در دستور کار است.

وی همچنین از برگزاری مراسم روز جهانی معلولان (۱۲ آذر) در گرگان خبرداد و گفت: فضاهایی را برای فروش محصولات معلولان در اختیار آن ها قرار خواهیم داد.