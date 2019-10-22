مشروط شدن دانشجویان و افت تحصیلی ۲ چالش عمده مراکز آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، کتاب راهنمای گام به گام مداخله در مشکلات تحصیلی تالیف حمید رضا حسن آبادی و مریم احمدیان نسب توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد.

دکتر منصوره سادات صادقی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در خصوص چاپ این اثر گفت: عملکرد تحصیلی موفق همواره یکی از مهمترین نشانه های بازده سیستم آموزشی دانشگاه ها است. افت تحصیلی و به تبع آن مشروط شدن دانشجویان همواره یکی از چالش های عمده مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در کشور است که می تواند موجب اتلاف هزینه های مستقیم آموزشی شود و نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور کند.

وی گفت: یکی از مهمترین وظایف دانشگاه ها افزایش سطح موفقیت دانشجویان است، در همین راستا یکی از مهمترین وظایف روان شناسان و مشاوران تحصیلی نیز کمک به افزایش سطح موفقیت دانشجویان و کاهش مشکلات تحصیلی است تا آنان بتوانند ضمن دستیابی به اهداف آموزش عالی، مهارت لازم برای زندگی اجتماعی را نیز کسب نمایند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: کتاب راهنمای گام به گام مداخله در مشکلات تحصیلی دانشجویان اولین مجموعه ای است که کمک می کند تا کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشجویی ضمن آشنایی با مسایل و مشکلات تحصیلی دانشجویان از اهداف و تکنیک های متناسب با آن بهره ببرذند و آگاه شوند که گام به گام، برای رفع هر مشکل تحصیلی چه اقدامی باید انجام دهند و چگونه به راهنمایی، مشاوره و حمایت دانشجویان دارای افت تحصیلی بپردازند.

لازم به ذکر است این کتاب در یازده فصل: افت تحصیلی، استرس تحصیلی، تاب آوری تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی، اسناد های علی ناسازگار، اضطراب امتحان، هدف گزینی تحصیلی، اهمام کاری تحصیلی، مدیریت زمان، راهبردهای یادگیری مطالعه و مهارت های آمادگی برای امتحان و امتحان دادن منتشر شده است.