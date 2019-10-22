به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «از من بپرس» را فاطمه حسن وند نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: سیمین با ساختن صفحه در شبکه های اجتماعی، خود را به عنوان متخصص روانشناسی معرفی می کند و ... .

در این نمایش رادیویی رضا عمرانی، فریبا متخصص، فریبا طاهری، نورالدین جوادیان، شیوا رفیعیان و مهین نثری به ایفای نقش می‌پردازند.

«از من بپرس» به کارگردانی محمد پورحسن، تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری فرزاد شریفی و افکتوری نازنین حسن پور، امشب ۳۰ مهر ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش را بر روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.