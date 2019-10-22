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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۶

«از من بپرس» از رادیو نمایش پخش می‌شود

«از من بپرس» از رادیو نمایش پخش می‌شود

امشب دوشنبه ۳۰ مهر نمایش رادیویی «از من بپرس» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «از من بپرس» را فاطمه حسن وند نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: سیمین با ساختن صفحه در شبکه های اجتماعی، خود را به عنوان متخصص روانشناسی معرفی می کند و ... .

در این نمایش رادیویی رضا عمرانی، فریبا متخصص، فریبا طاهری، نورالدین جوادیان، شیوا رفیعیان و مهین نثری به ایفای نقش می‌پردازند.

«از من بپرس» به کارگردانی محمد پورحسن، تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری فرزاد شریفی و افکتوری نازنین حسن پور، امشب ۳۰ مهر ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش را بر روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

کد مطلب 4753484
عطیه موذن

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