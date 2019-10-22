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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۴

وزیر کار در جمع خبرنگاران:

ایجاد ثبات در مالکیت شرکت‌های مشکل دار تولیدی در دستور کار است

ایجاد ثبات در مالکیت شرکت‌های مشکل دار تولیدی در دستور کار است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات کارگران آذراب اراک گفت:در برخی شرکت ها عموما مسئله مالکیت دچار مشکل شده و هر گاه مالکیت دچار خدشه شود شرکت از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز ۳۰ مهرماه در حاشیه مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال کار بزرگی انجام شد.

وی با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای تولیدکننده محتوا یکی از برنامه های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاست های بازار کار است، ادامه داد: به دنبال پوست اندازی بازار کار در جهان و ظرفیت حضور فعال جوانان خلاق و فرهیخته ایران در عرصه شرکت های استارت آپی حیف است که نتوانیم از این زیست بوم حمایت جدی کنیم به گونه ای که بتوانند در شرکت های سنتی و نوآوارانه خلق ارزش افزوده کنند.

شریعتمداری تاکید کرد:  امروز به عنوان یک برگ از این حمایت ها، شاهد افتتاح بنیاد کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال در سطح ملی بودیم که در ۳۱ استان کشور همبندانی خواهد داشت و چتر فراگیری برای توسعه تولید محتوای دیجیتال در کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بدون تردید در حوزه کسب و کارهای فضای دیجیتال، شاهد تحولاتی بودیم و این اقدامی نیست که امروز انجام شده باشد بلکه ماحصل اقدامات سال های گذشته است که توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت راه‌اندازی شده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگران آذراب اراک گفت: عموما مسئله مالکیت دچار مشکل شده و بعد از اینکه مالکیت دچار خدشه شود شرکت از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: کارگر نیازمند ایجاد ثبات و استمرار در فعالیت های تولیدی و فضای کار شرکت است و زمانیکه مسئله مالکیت این هدف را تحت الشعاع قرار دهد کارگر نگران می شود. عقب افتادگی حقوق موضوع مهمی است اما مهمتر از آن ایجاد ثبات در مالکیت شرکت ها و واحدهای تولید است. ما تلاش داریم تا در ادامه مسیر با همکاری دولت و بخش خصوصی و با هدف صیانت از کار و نیروی کار واحدها موجود بتوانند به حمایت خود ادامه دهند.

کد مطلب 4753507
محمد جندقی

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