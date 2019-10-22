به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز ۳۰ مهرماه در حاشیه مراسم راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با راه اندازی بنیاد ملی کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال کار بزرگی انجام شد.

وی با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای تولیدکننده محتوا یکی از برنامه های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاست های بازار کار است، ادامه داد: به دنبال پوست اندازی بازار کار در جهان و ظرفیت حضور فعال جوانان خلاق و فرهیخته ایران در عرصه شرکت های استارت آپی حیف است که نتوانیم از این زیست بوم حمایت جدی کنیم به گونه ای که بتوانند در شرکت های سنتی و نوآوارانه خلق ارزش افزوده کنند.

شریعتمداری تاکید کرد: امروز به عنوان یک برگ از این حمایت ها، شاهد افتتاح بنیاد کارآفرینی تولید محتوای دیجیتال در سطح ملی بودیم که در ۳۱ استان کشور همبندانی خواهد داشت و چتر فراگیری برای توسعه تولید محتوای دیجیتال در کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بدون تردید در حوزه کسب و کارهای فضای دیجیتال، شاهد تحولاتی بودیم و این اقدامی نیست که امروز انجام شده باشد بلکه ماحصل اقدامات سال های گذشته است که توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت راه‌اندازی شده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگران آذراب اراک گفت: عموما مسئله مالکیت دچار مشکل شده و بعد از اینکه مالکیت دچار خدشه شود شرکت از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: کارگر نیازمند ایجاد ثبات و استمرار در فعالیت های تولیدی و فضای کار شرکت است و زمانیکه مسئله مالکیت این هدف را تحت الشعاع قرار دهد کارگر نگران می شود. عقب افتادگی حقوق موضوع مهمی است اما مهمتر از آن ایجاد ثبات در مالکیت شرکت ها و واحدهای تولید است. ما تلاش داریم تا در ادامه مسیر با همکاری دولت و بخش خصوصی و با هدف صیانت از کار و نیروی کار واحدها موجود بتوانند به حمایت خود ادامه دهند.