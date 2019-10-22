سرعت دانلود هواوی میت ایکس ۵G مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، دستگاه « هواوی میت ایکس» در ماه فوریه ۲۰۱۹ میلادی رونمایی شد اما عرضه اصلی آن برای انجام تعمیراتی در دستگاه به تعویق افتاد. از آن زمان تاکنون هیچ گزارشی درباره زمان عرضه دستگاه منتشر نشده است.

اما اکنون به نظر می رسد موعد عرضه این دستگاه نزدیک است زیرا «الکس ژانگ» مدیرعامل هواوی قابلیت های آنلاین ۵G این دستگاه را به اشتراک گذاشته است.

او از این دستگاه برای تست سرعت۵G در شهر «ووژن» استفاده کرده است. تصاویر نشان می دهند سرعت دانلودمیت ایکس به ۷۵۰ مگابیت برثانیه(Mbps) می رسد.

میت ایکس با استانداردهای ۵G و ۴G جهانی همخوانی دارد. این دستگاه دارای طراحی تاشو و ساختاری ۴ لایه است. لایه رویی یک محافظ نمایشگر پلیمری است، لایه دوم نمایشگری انعطاف پذیر، لایه سوم یک صفحه پشتیبانی نرم است. آخرین لایه یک میله است که به عنوان مرکز دستگاه عمل می کند و سبب می شود دستگاه قابل استفاده بماند.

در رندر رسمی این دستگاه میت ایکس با نمایشگر باز نشان داده شده است. کاربران می توانند اپلیکیشن های مختلف را در سمت چپ و راست نمایشگر به طور همزمان باز کنند.