۷ سارق معتاد در سمنان دستگیر شدند/ اعتراف به ۴۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله حسنی بعدازظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهر سمنان موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت، ابراز داشت: در بررسیهای اولیه پلیس ردپای سارقان سابقهدار کشف و مورد شناسایی قرار گرفت.
وی ضمن بیان اینکه با هوشیاری نیروی انتظامی سارق جوانی در اقدام ضربتی پلیس دستگیر شد، افزود: این فرد در بازجوییهای اولیه به همدستی با پنج نفر دیگر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه این افراد در ۴۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو مشارکت داشتند، ابراز داشت: پرونده این افراد برای شناسایی و دستگیری مالخر پرونده و کشف اموال سرقتی در جریان است.
حسنی ضمن بیان اینکه اعتیاد عامل ۷۰ درصد سرقتها را تشکیل میدهد، اضافه کرد: از شهروندان تقاضا میشود اموال خود را در معرض دید سارقان قرار ندهند و خودروی خود را در محل امن پارک کنند.
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