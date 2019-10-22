برخورد قاطع با دفاتر ازدواج و طلاق متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار جمعی از اعضای کانون های دفاتر ازدواج و طلاق با ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، وی با بیان اینکه مقدس ترین عقدی که در شرع مقدس وجود دارد عقد ازدواج است که سنگ بنای خانواده و بالطبع جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد و شروع پیوند خانوادگی از دفاتر ازدواج است، لذا عقد ازدواج باید در دفاتر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود.

معاون قوه قضائیه افزود: گزارش هایی واصل شده است که در برخی از دفاتر صیغه هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر شرع و قانون است که با این دفاتر بایستی برخورد قاطع به عمل آید.

وی تأکید کرد: معاونت امور اسناد سازمان ثبت، اداره کل بازرسی و کانون های دفاتر ازدواج و طلاق بایستی با بازرسی های محسوس و غیر محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات برخورد سریع و قاطع به عمل آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق باید نهایت دقت به عمل آید و افرادی به این مشاغل انتخاب شوند که متشرع، مورد اعتماد و قانونمند باشند و در سپردن این دفاتر به افراد نباید صرفا مدرک تحصیلی ملاک عمل قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق، به روز نبودن قوانین و مقررات است لذا بازنگری در قوانین و مقررات موجود ضروری است.

دکتر خدائیان، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نمود که ظرف حداکثر ۱۵ روز، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان، سران مجرب دفاتر ازدواج و طلاق و اساتید حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگری در قوانین مربوطه تشکیل داده و در اسرع وقت پیش نویس لایحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق را تهیه نمایند. وی همچنین بر تسریع در اجرای سامانه تقسیم اسناد طلاق تأکید کرد.