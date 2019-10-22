طرح های آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح های آبخوان داری در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: اجرای طرح های آبخوان داری و آبخیزداری در این استان نقش مهمی در تقویت منابع آب زیر زمینی دارد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح های آبخوان داری و آبخیزداری موجب کاهش سیلاب در سطح استان می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری در این استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ دشت در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، بیان کرد: چهار دشت چهارمحال و بختیاری ممنوعه بحرانی هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: دشت های فرادنبه، سفید دشت، شهرکرد و خانمیرزا چهار دشت ممنوعه بحرانی هستند.

وی بیان کرد: اجرای طرح های آبخوانداری نقش مهمی در احیای دشت های استان دارد.