به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه اظهار داشت: مردم استان بوشهر علاوه بر مرزداری از کشور که در این زمینه مرزداران خوبی بوده‌اند، میزبان شایسته‌ای نیز برای صنایع بوده‌اند.

وی به استقرار صنایع عظیم و بزرگ در استان بوشهر از شمال تا جنوب اشاره کرد و ادامه داد: مردم استان میزبانی شایسته‌ای از صنایع داشته‌اند ولی کمترین بهره از صنایع نصیبشان شده است.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه صنایع باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم پایبند باشند، اضافه کرد: صنایع باید آن میزان از سلامتی مردم که قبل از استقرار صنعتی بوده را تضمین کنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور صنایع با پیوست سلامت و تضمین در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی همراه باشد خاطرنشان کرد: آن میزان از سلامتی مردم که قبل از استقرار صنعتی بوده تضمین شود و خواهان سلامتی بیشتر نیستیم.

رئیسی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه، هیچ صنعتی بدون پیوست سلامت حق ندارد مستقر شود تصریح کرد: اکنون این شرایط را شاهد نیستیم و تاکنون به خوبی به این موضوع توجه نشده است.

وی با بیان اینکه مخالف و مقابل صنعت نیستیم، افزود: اگر می‌گوییم باید پیوست سلامت باشد و اگر می‌گویم صنعت باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را انجام بدهد به معنی این نیست که با صنعت مخالف هستیم.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: باید موضوع سلامت صنایع جدی گرفته شود و همگی به فکر باشیم تا مشکلات کمتری را در این زمینه شاهد باشیم.