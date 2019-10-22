به گزارش خبرنگار مهر، مهران محمدی عصر سه شنبه در سمینار کاربرد گیاهان دارویی در حوزه زنان و زایمان که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: جهاد دانشگاهی بنا به وظیفه ذاتی خود در تلاش است تا در حوزه تولید گیاهان بومی دارویی اقدامات آموزشی و عملیاتی منسجمی را اجرایی کند.

وی افزود: راه اندازی مرکز رشد گیاهان دارویی در جهاد دانشگاهی استان اردبیل به منظور دستیابی به هدف توسعه گیاهان دارویی و بهره مندی از پتانسیل‌های پژوهشگران و فعالان این عرصه انجام پذیرفته است.

معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان در ادامه به تشریح اهداف برگزاری سمینار کاربرد گیاهان دارویی در اردبیل پرداخت و گفت: توجه به برگزاری سمینارهای تخصصی و ارائه آخرین تحقیقات و یافته‌های علمی در خصوص کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری‌های مرتبط با زنان و زایمان از جمله رویکردهای اصلی برگزاری این برنامه است.

محمدی از توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در استان اردبیل نیز خبر داد و یادآور شد: حمایت از شرکت‌های فعال در کشت و عرضه گیاهان دارویی در حوزه‌های مختلف آموزشی و حمایتی در جهاد دانشگاهی تداوم خواهد یافت.

به گفته وی در حال حاضر در استان اردبیل ۳۴ ایده فناورانه با مشارکت جهاد دانشگاهی فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کنند که تابدین لحظه ۳ شرکت نیز دانش بنیان شده است.