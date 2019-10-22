اعطای تسهیلات باید با توسعه بازار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر کبیری بعد از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی بررسی، توسعه و مشکلات تعاون گران کارآفرین شهرستان ری با اشاره به تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری معادل بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت به کارآفرینان گفت: تسهیلات دهی فقط به اشتغال پایدار کمک نمی‌کند و تولید انجام شده اگر بر اساس نیاز بازار نباشد آسیب می‌رساند و توسعه بازار با رویکرد کمک کردن خصوصا در بودجه سال بعد در بخش تعاون لحاظ می‌شود.

وی اضافه کرد: با تسهیلات داده شده اگر به توسعه بازار کمک نشود، به اشتغال آسیب رسانده و در بخش‌های مختلف مشکل‌ساز می‌شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری فارغ از تسهیلات اشتغال روستایی که سامانه آن بسته شده و بیش از نیمی از آن پرداخت شده کمک می‌کنند.

کبیری افزود: بیمه تعاون هم در بعضی حوزه مرتبط کمک می‌کند که نرخ تعاونی زنان تا ۲۰ درصد تخفیف درصورت معرفی اعمال می‌شود، قوانین خوبی داریم که بعضا به دلیل منابع محدود دولت اجرا نشده است، اعضای تعاونی‌ها که شاغل در مجموعه‌ها هستند باید ۲۰ درصد تخفیف پیش بینی شده را تامین اجتماعی بپردازد که به دلیل منابع محدود انجام نشده است.

وی گفت: سال آینده تعاونی زنان توان یاب در صورت پیش بینی بودجه ۲۰ درصد تخفیف خواهد داشت.