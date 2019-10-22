به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده، عصر امروز در سی و یکمین نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان ابرکوه در مورد طرح خاموشی چاههای کشاورزی در سال جاری اظهار داشت: با توجه به نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزان مدیریت خاموشی ۶۰ روزه چاههای کشاورزی در اختیار کشاورزان خواهد بود.
وی عنوان کرد: بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، ناپایداری سفره های آب زیرزمینی و نشست زمین و فروچاله ها در دشت های ابرکوه و یزد - اردکان نشان از شروع نابودی آبخوانها در این مناطق دارد که هشدار و بحرانی است که باید به طور جدی به آن توجه کرد.
جوادیان زاده خاطرنشان کرد: وقتی که با مشکل کمبود آب مواجه می شویم باید به سراغ مدیریت مصرف آب برویم در صورتی که به کشاورز آسیب وارد نشود و همچنین کشاورز باید همکاری لازم را با آب منطقه ای و جهاد کشاورزی داشته باشد.
وی با بیان اینکه خاموشی چاههای کشاورزی طرحی ملی و در حال اجرا در سایر استان های کشور است، افزود: با توجه به نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزان، مدیریت خاموشی ۶۰ روزه چاههای کشاورزی در اختیار کشاورزان خواهد بود و امسال این امر به صورت طرح اجرا نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان یزد بیان کرد: شارژ کنتورها از اول فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت شش ماهه بر مبنای ۶۰ روز خاموشی تنظیم میشود.
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