  1. استانها
  2. یزد
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۲:۰۶

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد:

طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی امسال اجرا نمی‌شود

طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی امسال اجرا نمی‌شود

یزد ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد از عدم اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده، عصر امروز در سی و یکمین نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان ابرکوه در مورد طرح خاموشی چاه‌های کشاورزی در سال جاری اظهار داشت: با توجه به نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزان مدیریت خاموشی ۶۰ روزه چاه‌های کشاورزی در اختیار کشاورزان خواهد بود.

وی عنوان کرد: بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، ناپایداری سفره های آب زیرزمینی و نشست زمین و فروچاله ها در دشت های ابرکوه و یزد - اردکان  نشان از شروع نابودی آبخوان‌ها در این مناطق دارد که هشدار و بحرانی است که باید به طور جدی به آن توجه کرد.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: وقتی که با مشکل کمبود آب مواجه می شویم باید به سراغ مدیریت مصرف آب برویم در صورتی که به کشاورز آسیب وارد نشود و همچنین کشاورز باید همکاری لازم را با آب منطقه ای و جهاد کشاورزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه خاموشی چاه‌های کشاورزی طرحی ملی و در حال اجرا در سایر استان های کشور است، افزود: با توجه به نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزان، مدیریت خاموشی ۶۰ روزه چاه‌های کشاورزی در اختیار کشاورزان خواهد بود و امسال این امر به صورت طرح اجرا نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد بیان کرد: شارژ کنتورها از اول فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت شش ماهه بر مبنای ۶۰ روز خاموشی تنظیم می‌شود.

کد مطلب 4753840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها