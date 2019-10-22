نشست زمین در دشت ابرکوه/ضرورت مدیریت آب کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی نسب عصر امروز در پنجمین نشست شورای آب شهرستان ابرکوه با اشاره به وضعیت آبخوان ابرکوه که یکی از ۱۰ دشت ممنوعه کشور است، اظهار داشت: برای مقابله با کمبود آب با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، باید برای اصلاح الگوی کشت مناسب و کم آبخواه توسط جهاد کشاورزی اقدامات جدی صورت گیرد.

کاظمی نسب بر لزوم حفاظت از منابع آب‌های زیر زمینی تأکید کرد و افزود: به دلیل محدودیت منابع آب باید منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی موجود را به خوبی شناسایی کنیم.

فرماندار ابرکوه تاکید کرد: بهره‌برداری از منابع آبی باید بر اساس یک برنامه ریزی صحیح، دقیق و کارشناسی صورت گیرد.

وی با تاکید بر ترویج روش های درست مصرف کردن منابع آب، عنوان کرد: وظیفه ما برنامه ‌ریزی و ایجاد هماهنگی برای افزایش آگاهی‌های همگانی از وضعیت منابع آبی و خطرات ناشی از بهره‌برداری غیرمجاز و اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی با برگزاری جلسات و تبلیغات محیطی است.

کاظمی نسب تاکید کرد: نشست زمین و ایجاد فروچاله‌ها در دشت ابرکوه نگران کننده است و مصرف آب به ویژه آب کشاورزی به درستی مدیریت شود تا با بحران‌های جدی مواجه نشویم.