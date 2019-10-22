خیران تفت در امر بازسازی مدارس یاری رسان آموزش و پرورش باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تفت خواستار جلوگیری از نگاه تکبعدی به مقوله آموزش شد و اظهار داشت: ضروری است در زمینه آموزش مسائل اخلاقی و خداشناسی اقدامات مناسبی در سطح مدارس صورت گیرد و استعداد دانش آموزان بهخوبی شناسایی و فرصت مناسب برای شکوفایی این استعدادها در اختیار دانش آموزان قرار داده شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از بازدید به همراه گروه کارشناسی این اداره کل از مدارس سطح شهرستان تفت خبر داد و خاطرنشان کرد: سعی خواهیم کرد بهطور دقیق و کارشناسی از فضاهای آموزشی شهرستان بازدید صورت گیرد تا بر اساس اولویتبندی برنامهریزی مناسب برای توسعه و تجهیز این فضاها در دستور این اداره کل برای تأمین اعتبار در سال جاری و آینده قرار گیرد.
ذاکر افزود: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از اعتبارات ملی نمیتوان برای تعمیر و نگهداری مدارس استفاده کرد و امیدواریم با رایزنی در سطح ملی بتوان در این دستورالعمل تغییراتی را ایجاد کرد تا با توجه به بودجه عمرانی محدود شهرستان تفت از اعتبارات ملی برای تعمیر و نگهداری مدارس شهری و روستایی این شهرستان استفاده کنیم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خواستار استفاده از پتانسیل خیران شهرستان تفت برای ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی این شهرستان شد و بیان کرد: تکمیل پروژههای خیری با پیشرفت بالای 30 درصد در اولویت برنامههای این اداره کل قرار دارد و امیدواریم خیران بزرگوار شهرستان تفت یاریرسان مسئولان در مقوله مهم ساخت فضاهای آموزشی مناسب برای دانش آموزان باشند.
وی از ابلاغ آییننامه اجرایی تغیر کاربری مدارس بلااستفاده خبر داد و یادآور شد: ضروری است برای حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از این فضاها، تغیر کاربری این مدارس و واگذاری به بخش خصوصی در دستور کار آموزش و پرورش شهرستان تفت قرار گیرد.
ناصر دهقانی تفتی، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار تفت نیز در این جلسه اظهار داشت: اعتبارات پروژههای عمرانی شهرستان با توجه به سرانه جمعیت این شهرستان مبلغ چندانی نیست و با توجه به تعدد و پراکندگی جمعیت به ویژه در مناطق روستایی برای جلوگیری مهاجرت روستائیان باید از اعتبارات ملی برای ساخت و نگهداری فضاهای آموزشی استفاده کرد که این امر نیازمند نگاه ویژه مسئولان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان است.
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