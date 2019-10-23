نشانه قبولی عزاداری های مومنان رسیدن جامعه به عقلانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینی در دانشگاه آزاد همدان با بیان اینکه در عزاداری ها باید به اهداف قیام امام حسین(ع) پرداخته شود، اظهار داشت: در بعضی از مجالس؛ امر به معروف به عنوان هدف اصلی از قیام حضرت اعلام می شود در حالی که امر به معروف یک ابراز برای رسیدن به هدف اصلی است.

وی افزود: هدف اصلی سید الشهدا(ع) از قیام خود تحقق کلمه الله درجامعه بود به این معنی که محیط دانشگاه، کوچه و بازار و به صورت کلی جامعه با ولایت همراه بوده و محلی برای اجرای احکام الهی باشد.

آیت الله شعبانی با اشاره به این که در زندگی شخصی باید مبتنی بر قوائد الهی رفتار کرد، اظهار داشت: فلسفه برگزاری مجالس عزاداری این است که به قواعد و قوانین الهی نزدیک تر شویم.

وی خاطر نشان کرد: هر چه به قواعد الهی و برنامه های الهی بیشتر توجه کنیم و در زندگی ما جاری باشد نشان دهنده قبولی عزاداری های ما است.

امام جمعه همدان با تاکید بر این که در پایان ماه صفر، عزاداری ها باید در جامعه نمود بیرونی داشته باشد، خاطر نشان کرد: ملاک قبولی عزاداری ها این است که آیا به فلسفه آن توجه کرده ایم و نزدیک شده ایم یا خیر؟

وی تصریح کرد: نشانه عزاداری های مقبول همان مطلبی است که در زیارت اربعین بیان شده و آن رسیدن جامعه به عقلانیت است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان این که اکثریت مردم ایران در این ایام مشغول عزاداری بوده اند، تاکید کرد: بعد از این ایام جامعه باید عاقل تر شود چرا که مگر می شود برای امام حسین (ع) گریه کرد و مشکلات خانوادگی و آسیب های اجتماعی کم تر نشود.

وی نشانه قبولی عزاداری دانشجویان را نیز افزایش نمره معدل آنها دانست و گفت: خدا تنها در مسجد نیست بلکه همان کلاس درس هم می تواند مکانی باشد برای تحق کلمه الله.