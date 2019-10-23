پلیس همدان در شناسایی به موقع قاچاق پرندگان محیط زیست را یاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان همدان گفت: موضوع بازها و پرندگان شکاری، مسئله حائز اهمیتی در استان همدان است و با توجه به اینکه همدان محل صید و شکار و کریدور قاچاق این نوع پرندگان وحشی است کمک های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس استان همدان می تواند در شناسایی به موقع قاچاق و صید پرندگان شکاری بسیار موثر واقع شود تا بتوانیم با هم افزایی جلوی آسیب رساندن و صید و قاچاق این پرندگان را بگیریم.

جعفری نژاد بسطامی ادامه داد: مناطق حفاظت شده استان همدان با اینکه جزو مناطق نادر و خاص کشور به شمار می روند مورد آسیب و زیان قرار گرفته اند و با توجه به اینکه حفاظت محیط زیست استان همدان همواره از ظرفیت خوب و موثر نیروی انتظامی استان در شناسایی و دستگیری متخلفان بهره برده است، امیدواریم این همراهی و همکاری برای حفاظت از انفال و حیات وحش که جزو دارایی های عمومی استان محسوب می شود تداوم یابد.

وی با بیان اینکه تاکید بر نگاه پیشگیرانه بر محیط زیست استان حاکم است، افزود: مسئولیت بزرگی بر دوش ما در حوزه محیط زیست در برابر حفاظت از اراضی ملی قرار دارد که البته وظایف منابع طبیعی در برابر این امر بسیار گسترده تر است با این حال سعی ما و تمامی حافظان محیط زیست بر این بوده که همه افراد جامعه را در کنار خود داشته باشیم و وارد این حوزه و مسیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع فرهنگ سازی و آموزش باید بیشتر توان بگذاریم و از ظرفیت های موجود در کشور علی الخصوص جوامع محلی نهایت استفاده و بهره را ببریم.

وی خلا تجربه در حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان را یکی از نقاط ضعف دانست و اظهار کرد: ضرورت آموزش به محیط بانان در این حوزه بسیار پر رنگ است که در این خصوص ظرفیت نیروی انتظامی می تواند کمک بسیار بزرگی باشد تا بتوانیم با آسیب شناسی و آموزش مسائل مبتلا به از ریختن خون محیط بانان جلوگیری کرده و اجازه تصرف و آسیب به محیط زیست داده نشود.

وی بیان کرد: با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه امنیت استان همدان رقم خورده نباید اجازه دهیم تنش هایی در حوزه محیط زیست اتقاق افتد که استان را دچار چالش کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با استفاده از کمک پلیس استان همدان بتوانیم در حفظ حیات وحش مناطق حفاظت شده همدان که جزو مناطق خاص کشور هستند و از نظر تنوع زیستی دچار آسیب شده اند، بیش از پیش و موثر تر عمل کنیم.