توزیع موادغذایی و اقلام بهداشتی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از قهرمانان کشتی روز گذشته با حضور در روستای «مولاآباد کشانی» یکی از روستاهای پایین دست سد پشیین واقع در استان سیستان و بلوچستان مواد غذایی و اقلام بهداشتی را به خانوارهای فقیر و محروم که عمدتا زنان سرپرست خانوار بودند، توزیع کردند.

همچنین روز گذشته بسته بهداشتی و آموزشی به دانش آموزان تنها مدرسه این روستا توزیع شد. در شفیت صبح این مدرسه دانش آموازن مقطع ابتدایی (دختر و پسر) و در شفیت بعدازظهر نیز دانش آموازن مقطع راهنمایی (پسرانه) تحصیل می کنند.

دانش آموازن دختر این مدرسه از کشتی گیران درخواست مانتو و مغننه و کفش داشتند و مدیران مدرسه نیز از خیرین و مدیر موسسه درخواست کردند تا در تامین هزینه های تکمیل ساخت دو کلاس باقی مانده این مدرسه و تامین تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مساعدت داشته باشند.

این اقلام توسط موسسه خادمین امام علی (ع) و با همراهی تعدادی از خیرین تهیه می شود و توزیع بسته های حمایتی (مواد غذایی، اقلام بهداشتی، لوزام التحریر، پوشاک و غیره) با حضور چهره های ورزشی و قهرمانان کشتی انجام می شود.

موسسه خادمین امام علی (ع) هفته گذشته در روستای «ممبین» شهر «ایذه» استان خوزستان اقلام بهداشتی و لوازم التحریربین دانش آموزان و مواد غذایی بین مردم را توزیع کرده بود همچنین این موسسه دو هفته پیش هزار بسته لوازم التحریر و مواد غذایی در مدارس غیردولتی مناطق محروم زاهدان برای دومین سال متمادی توزیع کرد.

مدیرعامل موسسه خادمین امام علی (ع) از تداوم توزیع مواد غذایی و اقلام بهداشتی و لوازم التحریر در روستاهای مناطق محروم کشور در روزهای آتی خبر داد.

حسن رحیمی، مصطفی علیزاده، عباس طحان از جمله کشتی گیرانی بودند که در این سفر همراه خیرین در مناطق محروم حضور داشتند. احسان لشکری و کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور، مصطفی حسین خانی، اصغر بذری و یگانه غریب گشته از دیگر قهرمان کشتی هستند که با این موسسه همکاری می کنند.

برنامه خیرین بر این است که مددجویان این منطقه در طی یک بازه زمانی از طریق ایجاد شغلهای محلی به خودکفایی برسند.