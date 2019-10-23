لاریجانی کسب مقام قهرمانی سانداکاران تیم ملی ووشو را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام قهرمانی سانداکاران تیم ملی ووشو در رقابت‌های جهانی بزرگسالان در هر دو بخش زنان و مردان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام قهرمانی سانداکاران تیم ملی ووشو در رقابت های جهانی بزرگسالان در هر دو بخش زنان و مردان موجب شادی و مسرت گردید.

این دستاورد درخشان جهانی که بهترین نتیجه در طول تاریخ ورزش رزمی ووشو در کشورمان است، باردیگر جلوه‌ای از قدرت‌آفرینی جوانان این ملت رشید را به رخ جهانیان کشید.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به مردم شریف ایران، ورزشکاران، مربیان و مسئولان ‌تیم، امیدوارم همواره شاهد درخشش جوانان کشورمان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی