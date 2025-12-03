شکست فولاد هرمزگان برابر شهرداری ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولاد هرمزگان در دیدار هفته هفتم لیگ دسته دوم فوتبال کشور عصر امروز برابر شهرداری ماهشهر با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

این بازی در ورزشگاه شهید احمدی‌پور ماهشهر برگزار شد و با حواشی زیادی همراه بود.



در شروع مسابقه تعدادی تماشاگر نما با پرتاب ترقه و حمله به سرمربی و بازیکنان فولاد باعث اختلال در جریان بازی و تأخیر در آغاز آن شدند.

این اتفاقات امنیت رختکن تیم فولاد را به خطر انداخت و موجب گزارش این موضوع به سازمان لیگ شد.



فولاد هرمزگان که با ۱۰ امتیاز در رده‌های میانه جدول قرار دارد، در هفته هشتم ۱۷ آذرماه به مصاف تیم شهرداری بندرآستارا خواهد رفت و امیدوار است تا با کسب پیروزی وضعیت خود را در جدول بهتر کند.