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۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

تغییر زمان برگزاری جشنواره بزرگ «اقوام ایران زمین» در لرستان

تغییر زمان برگزاری جشنواره بزرگ «اقوام ایران زمین» در لرستان

خرم آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از تغییر زمان برگزاری جشنواره بزرگ «اقوام ایران زمین» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به همزمانی جشنواره ملی اقوام و نشست تشکل های مردم نهاد غرب کشور در خرم آباد در تاریخ ۸ تا ۱۱ آبان ماه اقدام به تغییر زمان جشنواره اقوام در استان کردیم.

قاسمی با اشاره به پیگیری های لازم و موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تغییر زمان این جشنواره، بیان داشت: این رویداد بزرگ فرهنگی ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه در محوطه باغ گلستان قلعه فلک الافلاک خرم آباد برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، هدف از برگزاری این جشنواره بزرگ فرهنگی را ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه و همچنین معرفی جاذبه های تاریخی، طبیعی استان در راستای توسعه صنعت گردشگری دانست و افزود: از همه استان های کشور برای حضور در این جشنواره دعوت شده است.

قاسمی، برپایی سیاه چادرهای محلی استان ها، برپایی نمایشگاه صنایع دستی، پخت غذاهای محلی و اجرای موسیقی آیینی را از بخش های اصلی این جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین در خرم آباد عنوان کرد.

وی، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره گامی مهم در راستای معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری لرستان باشد.

کد مطلب 4755129

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