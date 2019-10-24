تغییر زمان برگزاری جشنواره بزرگ «اقوام ایران زمین» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به همزمانی جشنواره ملی اقوام و نشست تشکل های مردم نهاد غرب کشور در خرم آباد در تاریخ ۸ تا ۱۱ آبان ماه اقدام به تغییر زمان جشنواره اقوام در استان کردیم.

قاسمی با اشاره به پیگیری های لازم و موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تغییر زمان این جشنواره، بیان داشت: این رویداد بزرگ فرهنگی ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه در محوطه باغ گلستان قلعه فلک الافلاک خرم آباد برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، هدف از برگزاری این جشنواره بزرگ فرهنگی را ایجاد روحیه نشاط و امید در جامعه و همچنین معرفی جاذبه های تاریخی، طبیعی استان در راستای توسعه صنعت گردشگری دانست و افزود: از همه استان های کشور برای حضور در این جشنواره دعوت شده است.

قاسمی، برپایی سیاه چادرهای محلی استان ها، برپایی نمایشگاه صنایع دستی، پخت غذاهای محلی و اجرای موسیقی آیینی را از بخش های اصلی این جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین در خرم آباد عنوان کرد.

وی، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره گامی مهم در راستای معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری لرستان باشد.