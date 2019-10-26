به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ارتباط‌شناسی» نوشته مهدی محسنیان‌راد به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ نوزدهم رسیده است.

این اثر به قصد تعریف، تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین نوشته شده و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کلامی و غیر کلامی بحث می‌کند. مولف کتاب، پس از تشریح انواع مدل‌های مطرح شده در این حوزه از دانش، در نهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط را ارائه داده است.

محسنیان راد با استفاده از پژوهش‌های میدانی خود با ارائه تعریفی از ارتباطات، مدل ویژه‌ای از ارتباطات را که بر پایه معنی استوار است مطرح می‌کند و معتقد است معنی، جزء نخستین هر ارتباط است و هدف اصلی آن تأثیرگذاری بر مخاطبان و تولید پیام نتیجه آن است. کتاب حاضر، با دو مقدمه از حمید مولانا درباره واژه و مفهوم ارتباطات و کاظم معتمدنژاد با عنوان «سیری در تحول مطالعات ارتباطی»، در ۸ بخش به تشریح موضوعات مختلف ارتباطات می‎پردازد.

چاپ نوزدهم این‌کتاب با ۹۱۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۶ هزار تومان عرضه شده است.